Migran en Mercado de Sonora la venta de animales a WhatsApp

EN el mercado de Sonora ya no se exhiben animales vivos desde ayer.

El Mercado de Sonora arrancó el Año Nuevo sin venta de animales vivos, en cumplimiento con lo dictado por un tribunal; sin embargo, algunos locatarios afirmaron que continuarán con la venta de especies comunes y exóticas ahora sobre pedido vía WhatsApp y con entrega en vía pública.

En un recorrido por el lugar, La Razón habló con José, nombre usado para proteger su identidad, reconoció que la prohibición para la exhibición y venta de animales vivos afectó a los comerciantes, pero reconoció que él seguirá con esta actividad vía redes sociales.

El Dato: La Razón informó el 23 de diciembre que 16.5 por ciento del total de negocios del Mercado de Sonora estaba dedicado a la venta de animales vivos.

“Como ya prohibieron la venta, ahora todo es sobre pedido, lo que necesites. Las leyes nos afectan. Ya si quieres algo sobre pedido, se te da precio y todo bien, mándame mensaje”, dijo el comerciante del local 297 El Tehuano.

De acuerdo con su tarjeta de presentación, El Tehuano se dedica a la compraventa de aves canoras y de ornato, como pericos de cabeza amarilla, ninfas, periquitos australianos y más que, de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010, son especies protegidas.

5 mil 500 pesos costaba un periquillo cabeza amarilla en este mercado

La prohibición de venta de animales vivos en el Mercado de Sonora es el desenlace del amparo 1547/2023 promovido por la organización Va Por Sus Derechos, que lidera Diana Saucedo Sierra, y el cual resolvió el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México.

Vender animales en vía pública está prohibido en el inciso D del artículo 10 BIS de la Ley de Protección y Bienestar Animal y le corresponde regularlo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y tiene la facultad de remitir ante la autoridad competente a los infractores.

Esto lo refuerza el artículo 25 de la misma ley donde se lee en su apartado V: “Queda prohibido, por cualquier motivo, la venta y explotación de animales en la vía pública o en vehículos”.

68 años de existencia cumplió el Mercado de Sonora en septiembre pasado

Carlos, otro locatario que ofrece roedores y aves de ornato como las de El Tehuano, respaldó lo dicho por José y añadió que ahora los vendedores van a tener la mercancía en sus casas, donde, aseguró, que no van a estar desatendidos, a pesar de que según el artículo 28 BIS de la misma Ley establece los requisitos obligatorios para hacerlo.

El artículo indica que los establecimientos dedicados a la reproducción, selección, crianza o venta de animales de compañía deberán contar con una Licencia de Funcionamiento para Establecimiento Mercantil expedida por la alcaldía correspondiente, en este caso Venustiano Carranza, que encabeza Evelyn Parra, entre otros requisitos.

Pese a ello, los comerciantes de este mercado de 68 años mencionaron que seguirán en este negocio de venta de animales y criticaron las medidas.

“Ojalá se le remueva la conciencia al Gobierno de darnos nuestros giros. Dios es muy grande y nadie se muere de hambre. Ahora sí que se oye mal, pero es la realidad, porque Dios no aprieta ni ahorca, uno se ahorca solito”, dijo Carlos.

En el mercado de Sonora ya no se exhiben animales vivos desde ayer. ı Foto: Especial y Fernanda Rangel›La Razón

La zona de venta de animales, de poco menos de 80 locales, que se caracterizaba por pisos sucios, olor a orín mezclado con excremento seco y por un estruendo de ladridos, maullidos y graznidos, ahora está llena de susurros que de vez en cuando se disipan entre los quejidos de animales encerrados dentro de los locales.

Caminando entre los pasillos, las cortinas de más de 12 locales tienen calcomanías naranjas grandes de la alcaldía en las que se lee: “CLAUSURADO”. Carlos mencionó que personal de la demarcación los puso el 31 de diciembre y entregó las nuevas cédulas a los que cambiaron de giro.

“Animales ya no hay, nada”, dijo Regina, vendedora de alimento y jaulas para aves, quien confirmó que entre el 30 y 31 de diciembre una gran parte de comerciantes comenzaron a llevarse los animales y vaciar sus locales. Aquellos que no se apuraron recibieron la calcomanía.

Carlos recordó que el mismo 31 de diciembre las autoridades de Venustiano Carranza les entregaron un crédito de mil pesos a los que hicieron el cambio de giro de venta de animales vivos a accesorios.

“Vinieron a decir que ya están las cédulas con el nuevo giro y que nos van a dar ayuda, pero no va a sanar la herida. Yo le llamo ayuda a esta forma: usted la necesita, ah, bueno, como no le puedo apoyar con más, le regalaré mil pesos.

“Eso es una ayuda, no que le presto mil y me va a pagar a cierto plazo y con intereses”, se quejó Carlos, quien además evitó decir si él era destinatario del crédito.

Regina consideró que la prohibición de venta de animales vivos “va en serio” y que está segura de que el Mercado de Sonora “se va a poner la mejor actitud” hasta el 6 de enero, fecha en la que se rumora entre locatarios que la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, dará una conferencia “para presentar que se acabó con la venta”. Aún no hay nada confirmado.

“Se me hace que ahora va en serio esto de la prohibición y verás que hasta el próximo martes el Mercado (Sonora) se va a poner en la mejor actitud, porque dicen que va a venir Clara (Brugada Molina) para enseñar que todo bien y que ya no hay venta de animal”, dijo la mujer.

En el lugar, una activista de los derechos animales se cruzó con Carlos, quien la miró con desagrado. Él responsabilizó a los animalistas de perder el negocio.

“Por los animalistas nos cerraron y por eso nos toman fotos. Al final de cuentas, todos recibimos nuestro castigo, sí, no nos lo manda Dios, nosotros solitos nos lo ponemos. Hay un karma pues, y todo lo que se hace en esta vida se paga y con creces”, afirmó el hombre.