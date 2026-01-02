Repara Segiagua 1,684 coladeras durante 2025

Trabajadores arreglan una tapa de coladera en la alcaldía Miguel Hidalgo, en 2025.

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) informó que durante 2025 atendió mil 684 reportes de tapas de coladeras destapadas mediante la Línea H2O y el chatbot Amixtli, como parte de la implementación del Código Esmeralda.

Por medio de un comunicado, la dependencia capitalina destacó que la mayor parte de estas acciones las llevó a cabo principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Benito Juárez, Venustiano Carranza e Iztacalco.

El Dato: Entre 2007 y el primer trimestre de 2018, la Segiagua gastó 176 millones 695 mil 713 pesos en la reposición de 19 mil 371 accesorios de drenaje que fueron robados.

“Con el Código Esmeralda la Segiagua establece contacto más cercano con la ciudadanía para atender oportunamente estos reportes y avanzar en la sustitución de los mismos, así como mantener en buen estado la red hidráulica de la capital del país”, detalló.

Desde 2022, el Congreso de la Ciudad de México exhortó a autoridades capitalinas a llevar a cabo acciones para reparar y reponer coladeras, ya que muchas eran robadas para su venta por kilo y ello generaba una situación de riesgo para automovilistas y peatones.

Esto se dio luego de que el 11 de noviembre de ese año, Sofía y Esmeralda, de 16 y 23 años, respectivamente, murieron al caer en una coladera destapada ubicada entre Educadores Físicos y Viaducto Piedad, en Iztacalco.

3 años han pasado desde que Sofía y Esmeralda fallecieron al caer en una coladera

El 24 de septiembre de 2024, la diputada local del Partido del Trabajo, Jannete Elizabeth Guerrero Maya, presentó un exhorto al Gobierno capitalino, el cual fue aprobado en el Congreso, para que cambiara las tapas, coladeras y rejillas metálicas de la ciudad por otras de polietileno o concreto. Esto, para evitar el robo de las tapas metálicas.

“Más allá del costo económico, es inaceptable que este problema ponga en riesgo la vida de personas peatonas, ciclistas, motociclistas y automovilistas”, mencionó la legisladora.

La problemática también afecta a quienes circulan en automóviles o motocicletas, ya que los vehículos pueden tropezar con los agujeros destapados, lo que podría causar un choque o bien, daños en las unidades. En el caso de los bikers, éstos podrían incluso salir disparados.

9 mil pesos es el costo estimado para reponer una tapa de hierro que es robada

Ayer, la Segiagua destacó los trabajos de sustitución de estos elementos en las calles de la capital y detalló que, para las coladeras de polietileno fibrocemento o concreto armado, entre los factores que las deterioran están el tránsito vehicular y la degradación de la superficie por las distintas condiciones climáticas.

En lo que respecta a las coladeras con tapas de hierro fundido, la dependencia local precisó que la falta de éstas es por el robo, el cual ha sido un problema denunciado por la sociedad y legisladores capitalinos.

De acuerdo con reportes, las tapas de hierro son vendidas en el mercado negro, ya que el costo por éstas oscila entre los 250 y 400 pesos; no obstante, al Gobierno capitalino le cuesta nueve mil pesos la reposición.

“Con el propósito de agilizar la atención que realizan los equipos de la dependencia, mediante una llamada al *426 o un mensaje al 56 2071 1692, la ciudadanía puede proporcionar los datos que permitan a las brigadas verificar y en su caso reparar o sustituir el faltante de los accesorios de drenaje.

“Esta participación ciudadana ayuda a salvar vidas y reducir el riesgo de que ocurran incidentes que puedan atentar contra la integridad de las personas”, indicó la Secretaría de Gestión Integral del Agua, ayer.