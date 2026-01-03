Metro CDMX: Horarios y reglas para el traslado de regalos el 5 de enero

Melchor, Gaspar y Baltazar utilizan el Metro para la entrega de regalos en la Ciudad de México.

Previo al 6 de enero, día de los Reyes Magos, la red del Sistema de Transporte Colectivo (STC) se ofrece como una opción de movilidad para quienes se trasladan con los regalos que habrán de entregarse en los hogares. El 5 de enero, el horario del Metro será el habitual para día laborable, de 5:00 a 24:00 horas.

Melchor, Gaspar y Baltazar pueden subir al Metro con paquetes voluminosos, siempre y cuando vayan debidamente empacados. En el caso de las bicicletas, patines o patinetas, el llamado es a no utilizarlos al interior de las estaciones; es riguroso que estos artículos también estén empacados.

Los usuarios deben empacar bicicletas y patinetas de forma obligatoria antes de entrar a los andenes. ı Foto: Metro CDMX

En específico, en la jornada de servicio del 5 de enero, con mayor énfasis en la tarde-noche, se solicita a los usuarios coadyuvar para evitar incidentes que retrasen la circulación de los trenes. En el traslado de regalos está permitido el ingreso de usuarios; sin embargo, se solicita que no ingresen mercancías en grandes volúmenes, ya que existen registros de casos de “diablitos” cargados con mercancía. Asimismo, se exhorta a no usar los elevadores como montacargas.

Los globos metálicos representan un riesgo alto de corto eléctrico si hacen contacto con las vías. ı Foto: Metro CDMX

Es importante evitar el ingreso a las estaciones con globos de tipo metálico, los cuales podrían caer a las vías y ocasionar cortos eléctricos. En el caso de globos inflados con helio, pueden estallar al interior de los trenes y generar molestias a otros usuarios. Al permanecer en los andenes de arribo, evite la caída de objetos a las vías. De forma preferencial, para quienes se trasladen con paquetes grandes o bicicletas, la solicitud es esperar al tren con un repliegue a la pared. En caso de viaje con paquetes voluminosos, permita el libre ascenso y descenso de usuarios.

El Metro mantendrá el operativo cero pirotecnia hasta el 6 de enero y continúa el llamado para evitar el acceso a las instalaciones con juegos pirotécnicos. En el Metro, cuidar a los usuarios es parte del viaje.

