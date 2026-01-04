Hoy No Circula lunes 5 de enero 2026: estos autos descansan en CDMX y Edomex

Revisa cómo aplica el Hoy No Circula este lunes 5 de enero de 2026 en la Ciudad de México y el Estado de México.

El programa Hoy No Circula aplica este lunes 5 de enero de 2026 para vehículos con engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6 y holograma 1 y 2 dentro de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

Tampoco tienen permitido circular placas foráneas, es decir, que no sean de la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala.

Estos vehículos deberán descansar este lunes 5 de enero de 2026 por el Hoy No Circula. ı Foto: Especial

Con el objetivo de reducir la contaminación y prevenir contingencias ambientales, el Hoy No Circula se aplica de lunes a sábado, en un horario de 05:00 a 22:00 horas, en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México.

¿Qué autos sí circulan este 5 de enero?

Están exentos de las restricciones del Hoy No Circula los siguientes vehículos:

Autos con holograma 0 y 00

Autos eléctricos e híbridos

Motocicletas

Taxis

Transporte público

Transporte de carga

Vehículos conducidos por personal del sector salud

Las excepciones son válidas siempre que los vehículos cuenten con el tarjetón autorizado. No obstante, en caso Contingencia Ambiental, las restricciones del Hoy No Circula pueden ampliarse temporalmente y limitar la circulación de más vehículos.

¿En qué municipios del Estado de México aplica el Hoy No Circula?

El Hoy No Circula también está vigente en 18 de los 125 municipios del Estado de México, donde los vehículos con holograma 0 y 00 están exentos:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Incumplir las restricciones vehiculares del programa Hoy No Circula puede derivar en sanciones económicas y la retención del vehículo.

De acuerdo con los artículos 90 y 118 el Reglamento de Tránsito del Estado de México, la multa por no respetar el Hoy No Circula es de hasta 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA)

Desde el 1 de febrero, el valor de la UMA es de 113.14 pesos, lo que equivale a una sanción de hasta 2 mil 262 pesos en el Estado de México; además, los vehículos podrán ser traslados al corralón.

En el caso de la Ciudad de México, el artículo 47 del Reglamento de Tránsito establece multas que van desde los 2 mil 262 pesos hasta los 3 mil 394 pesos para quienes no acaten las restricciones del Hoy No Circula.

Habrá que esperar a que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publique la actualización de los valores de la UMA para conocer las sanciones que estarán vigentes en 2026.

