Según primeros reportes

Reportan dos heridos por balacera en tianguis de juguetes en la colonia Centro de CDMX

Sujetos abrieron fuego contra dos presuntos comerciantes de un tianguis de juguetes instalado al cruce de las calles Joaquín Herrera y Leona Vicario, en la alcaldía Cuauhtémoc

Elementos de la SSC a bordo de unidades oficiales, en una fotografía ilustrativa.
Elementos de la SSC a bordo de unidades oficiales, en una fotografía ilustrativa. Foto: larazondemexico
Por:
La Razón Online

Al menos dos personas habrían resultado lesionadas tras un ataque armado registrado este domingo en un tianguis de juguetes instalado en pleno Centro Histórico de la Ciudad de México.

El violento hecho ocurrió en la víspera del Día de Reyes, en inmediaciones del pasaje de puestos semifijos ubicados al cruce de las calles Joaquín Herrera y Leona Vicario, en la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con reportes preliminares de Foro TV, las víctimas serían comerciantes del tianguis de juguetes, quienes fueron valorados y trasladados por paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), mientras la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) mantiene presencia en la zona.

TE RECOMENDAMOS:
Revisa cómo aplica el Hoy No Circula este lunes 5 de enero de 2026 en la Ciudad de México y el Estado de México.
Mejor lleva los juguetes en Metro

Hoy No Circula lunes 5 de enero 2026: estos autos descansan en CDMX y Edomex

Se desconoce si se trató de ataque directo, así como el estado de las víctimas. Hasta el momento, ni las autoridades capitalinas ni la alcaldía Cuauhtémoc han ofrecido más detalles.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Motociclista es arrastrado por automóvil en Iztapalapa
Causa indignación

Motociclista muere tras ser arrollado y arrastrado varios metros en Iztapalapa