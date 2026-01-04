Reportan dos heridos por balacera en tianguis de juguetes en la colonia Centro de CDMX

Elementos de la SSC a bordo de unidades oficiales, en una fotografía ilustrativa.

Al menos dos personas habrían resultado lesionadas tras un ataque armado registrado este domingo en un tianguis de juguetes instalado en pleno Centro Histórico de la Ciudad de México.

El violento hecho ocurrió en la víspera del Día de Reyes, en inmediaciones del pasaje de puestos semifijos ubicados al cruce de las calles Joaquín Herrera y Leona Vicario, en la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con reportes preliminares de Foro TV, las víctimas serían comerciantes del tianguis de juguetes, quienes fueron valorados y trasladados por paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), mientras la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) mantiene presencia en la zona.

Se desconoce si se trató de ataque directo , así como el estado de las víctimas. Hasta el momento, ni las autoridades capitalinas ni la alcaldía Cuauhtémoc han ofrecido más detalles.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr