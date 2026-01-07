Apoya el GCDMX a 9 alcaldías con 37 camiones para recoger residuos

Para apoyar a las alcaldías en la recolección de residuos, el Gobierno de la Ciudad de México entregó 50 nuevos camiones de limpia, de los cuales 37 fueron asignados a nueve demarcaciones que cumplieron con la adquisición de unidades de este tipo y el resto está por asignarse.

El titular de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), Raúl Basulto Luviano, afirmó a La Razón que los territorios que no recibieron ayer camiones es, porque no adquirieron vehículos en 2025 para que la administración local las ayudara.

EL DATO: LA SECRETARÍA del Medio Ambiente estimó en 2024 que había más de dos mil 700 camiones de recolección de residuos y dos mil 61 rutas para llevar a cabo dicha labor.

“Algunas (alcaldías) no compraron y otras están comprando para 2026. Consideramos que se hizo una muy buena compra de camiones para la tarea fundamental de recibir los residuos domiciliarios de la gente. Esta es la primera muestra de camiones, pero vienen más”, aclaró.

La adquisición de este tipo de vehículos corresponde completamente a las alcaldías de acuerdo con el apartado I del artículo 6 del Reglamento para el Servicio de Limpia del Distrito Federal, por lo que la acción del Gobierno capitalino fue un apoyo extra de “corresponsabilidad”.

Para la compra de estos camiones de limpia, el Gobierno de la Ciudad de México se basó en un modelo donde, por cada camión adquirido por alcaldía, ellos iban a comprar otro; por esto el número total de unidades nuevas es de 100.

“El día de hoy estamos haciendo entrega a las alcaldías de estos 50 nuevos camiones con una inversión de casi 200 millones de pesos que la ciudad invierte. Nuestra visión parte de la corresponsabilidad, que significa que en la Ciudad de México tengamos y profundicemos este modelo sustentable de separación de residuos”, dijo la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, en el evento.

De acuerdo con la Sobse, Álvaro Obregón fue la alcaldía que compró más camiones de limpia bajo el modelo propuesto por el Gobierno capitalino, con 10 unidades adquiridas por ellos mismos y 10 más gracias al acuerdo.

El segundo lugar se lo llevó Iztapalapa con nueve unidades compradas y 18 nuevas a su flota; a ésta le siguen Magdalena Contreras y Gustavo A. Madero, ya que ambas compraron cuatro y añaden ocho en total a su flota.

Tlalpan compró tres y cuenta con seis en total; Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Milpa Alta compraron dos y sumaron cuatro a sus flotas; con la menor cantidad está Azcapotzalco, con sólo una unidad comprada por ellos y dos en total.

Existe la posibilidad de que las demarcaciones que no participaron en el modelo de compra del Gobierno capitalino de 2025 adquieran sus unidades este año, de acuerdo con la Sobse.

La compra de los 50 camiones de limpia por parte del Gobierno capitalino costó poco menos de 200 millones de pesos, con un costo unitario de entre tres millones 800 y tres millones 900 pesos, precisó Basulto Luviano.

“Las características de este camión es que es marca International de un solo compartimiento. Por supuesto que son vehículos de baja emisión por una cuestión mecánica del vehículo, están probados que son de mucho trabajo para el trabajo diario que hacen estos camiones de limpia”, aseguró.

Además de la compra de camiones de limpia, el Gobierno de la Ciudad de México invirtió 170 millones de pesos en la compra de maquinaria para el Bordo Poniente que va a permitir hacer composta con los residuos orgánicos.

50 Por ciento de los residuos deberán reciclarse para 2030, estima el GCDMX

250 Pesos gasta el personal de limpieza para comprar su propio uniforme

“El primer día que tomé protesta en el Congreso de la Ciudad de México me comprometí a que en 2030 íbamos a lograr que 50 por ciento de todas las toneladas que recibe la ciudad en los centros de transferencia iba a ser transformada y reciclada… Así que todo el año nos preparamos y adquirimos maquinaria en el Bordo Poniente que nos ayude a transformar los residuos orgánicos en composta”, dijo la Jefa de Gobierno.

Brugada Molina también informó que su administración ya planea la instalación de una nueva planta de asfalto reciclado que pretende hacer uso del producto retirado en las jornadas de repavimentación para transformarlo y que vuelva a tener un uso.

FALTA EQUIPO. Pese a que el reparto es una buena noticia, operadores de camiones de limpia como Ulises, nombre para proteger su identidad, quien trabaja en un sector de Zona Centro, piden que “se le dé camión a quien realmente lo necesita y que se respete el escalafón”.

Ulises tiene 40 años como trabajadorde limpia y ha visto que compañeros suyos sobornan a las autoridades de las alcaldías para obtener unidades nuevas, pese a no necesitarlas.

“Con 50 mil pesos se mochan para adelantar su lugar en el escalafón para recibir su camión, aunque el suyo corra bien y no tenga problemas”, comentó molesto.

Insistió en que, en su sector, hay camiones de los años 80 que están “echados para la chatarra” y que el suyo, modelo de 1992, sólo está en pie, porque con su propio salario lo cuida y le da mantenimiento correctivo y preventivo.

Él, como muchos de sus compañeros operadores de camión de limpia, gana poco más de 15 mil pesos al mes y con eso debe pagar los cambios de aceite, nuevas baterías, afinaciones de motor y soldaduras en la tolva donde van los residuos.

Al respecto, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, respondió que no tenía información y que estaría al tanto de las baterías que, según Ulises, han desaparecido.

El pasado lunes, este diario informó que trabajadores de limpia de la zona Centro afirmaron que, a la fecha, la alcaldía Cuauhtémoc nos les ha entregado uniformes en más de cuatro años, por lo que ellos lo compran entre 150 y 250 pesos en los tianguis. En esto coincidió Ulises.

REFUERZAN LA LIMPIEZA

Las alcaldías que en 2025 sí cumplieron con la adquisición de camiones son las siguientes, por los que el Gobierno central las apoyó con el mismo número de unidades. ı Foto: Sobse

La alcaldesa aclaró que el 31 de diciembre darían los uniformes completos, pero “no se pudo” y espera que pronto el Gobierno capitalino los proporcione.