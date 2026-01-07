Metro CDMX HOY 7 de enero: Estas son las líneas con marcha lenta

Estas son las líneas con retrasos y afectaciones del Metro CDMX HOY.

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este miércoles 7 de enero.

Por su parte el Metro informó el tiempo de avance entre los trenes en todo el sistema es de cuatro minutos en las líneas 2 y 9; de cinco minutos en las líneas 1, 4, 5, 6, 7, B y 12; y de seis minutos en las líneas 3, 8 y A.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

Consulta el avance de los trenes en la Red y anticipa tu viaje.



Los tiempos de recorrido son aproximados y pueden cambiar por imprevistos o condiciones climatológicas.



Toma previsiones y mantente informada e informado. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/gmGJsVNrBV — MetroCDMX (@MetroCDMX) January 7, 2026

¿Qué líneas presentan retrasos?

Aun cuando en estas fechas suele no ir lleno el metro, de acuerdo con usuarios, hay diversas líneas que se ven afectadas con retrasos severos. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Que lento el servicio de la L7 y se supone que el tren descompuesto es el de la L3

LENTISIMAAAAAAAAAA LÍNEA 6 ROJA DIRECCIÓN ROSARIO

Detenidos niños héroes línea tres

15 minutos en una estación de metro universidad a Copilco

Línea 1 no agilizan nada lenta llena sin ventiladores puestos y el conductor se enoja porque no puede cerrar las puertas todas las estaciones están llenas de gente

10 minutos esperando en metro los reyes dirección Pantitlán y no pasa el metro

Línea 8 que pasa, gente hasta en las escaleras

Línea B ¿qué pasa? iba bien y ahora está haciendo base

Desde hace una hora que están agilizando sus trenes en línea 3, pero sigue deteniéndose 10mins por estación. El colmo — Ale 🌙 (@InloveAstro) January 7, 2026

