¡Toma precauciones!

Metro CDMX HOY 7 de enero: Estas son las líneas con marcha lenta

El Metro informó que el tiempo de avance entre los trenes se encuentra entre los cinco y seis minutos

Estas son las líneas con retrasos y afectaciones del Metro CDMX HOY.
Estas son las líneas con retrasos y afectaciones del Metro CDMX HOY.
Mariel Caballero

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este miércoles 7 de enero.

Por su parte el Metro informó el tiempo de avance entre los trenes en todo el sistema es de cuatro minutos en las líneas 2 y 9; de cinco minutos en las líneas 1, 4, 5, 6, 7, B y 12; y de seis minutos en las líneas 3, 8 y A.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

¿Qué líneas presentan retrasos?

Aun cuando en estas fechas suele no ir lleno el metro, de acuerdo con usuarios, hay diversas líneas que se ven afectadas con retrasos severos. Estos son algunos de los reportes que comparten:

  • Que lento el servicio de la L7 y se supone que el tren descompuesto es el de la L3
  • LENTISIMAAAAAAAAAA LÍNEA 6 ROJA DIRECCIÓN ROSARIO
  • Detenidos niños héroes línea tres
  • 15 minutos en una estación de metro universidad a Copilco
  • Línea 1 no agilizan nada lenta llena sin ventiladores puestos y el conductor se enoja porque no puede cerrar las puertas todas las estaciones están llenas de gente
  • 10 minutos esperando en metro los reyes dirección Pantitlán y no pasa el metro
  • Línea 8 que pasa, gente hasta en las escaleras
  • Línea B ¿qué pasa? iba bien y ahora está haciendo base

