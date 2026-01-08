Activan Doble Hoy No Circula en CDMX y Edomex por Contingencia Ambiental; estos autos no podrán circular este viernes

Activa Doble Hoy No Circula este viernes en el Valle de México

Autoridades ambientales anunciaron este jueves la activación de la Fase 1 de contingencia ambiental atmosférica en la Zona Metropolitana del Valle de México, lo que derivó en la implementación del programa Doble Hoy No Circula en diversos puntos de la Ciudad de México y el Estado de México para este viernes 9 de enero.

SE ACTIVA CONTINGENCIA AMBIENTAL ATMOSFÉRICA POR OZONO EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO (ZMVM) pic.twitter.com/hhDYHhsDk6 — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) January 8, 2026

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) confirmó que los altos niveles de contaminantes en el aire, resultado de condiciones meteorológicas adversas y la acumulación de emisiones, obligaron a restringir la circulación de más vehículos de lo habitual con el objetivo de reducir la contaminación y proteger la salud pública.

¿Qué significa el Doble Hoy No Circula?

El programa Doble Hoy No Circula se activa cuando se declara una contingencia ambiental por mala calidad del aire, lo que agrega restricciones más estrictas que el esquema normal del Hoy No Circula.

TE RECOMENDAMOS: Hay mala calidad del aire Activan contingencia ambiental por ozono en el Valle de México

Bajo esta medida, se limita la circulación de vehículos más allá de las prohibiciones habituales según hologramas, engomado y terminación de placa.

Vehículos que no podrán circular este viernes

Aunque las restricciones específicas dependen de los avisos oficiales de la CAMe, en situaciones de Doble Hoy No Circula no podrán transitar:

Vehículos con holograma 2, sin excepción.

Vehículos con holograma 1 según las terminaciones de placa asignadas al día.

En algunos casos incluyendo unidades con hologramas 0 y 00 con color de engomado/terminación específica cuando aplica la contingencia.

Estos vehículos deben permanecer fuera de circulación entre las 5:00 y las 22:00 horas para ayudar a disminuir las emisiones contaminantes y reducir la acumulación de ozono y partículas finas en la atmósfera.

Excepciones

Están exentos de estas restricciones:

Vehículos eléctricos e híbridos.

Automóviles con hologramas especializados para discapacidad o con permiso oficial.

Unidades con pase turístico vigente y otros vehículos contemplados por la CAMe en situaciones especiales.

Recomendaciones para los automovilistas

Consultar el último aviso de la CAMe antes de salir a la calle. Utilizar transporte público o alternativas como bicicleta o transporte compartido.

Estar atento a actualizaciones de la calidad del aire y a avisos de suspensión de la contingencia.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL