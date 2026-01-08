En semanas inician obras para renovar la L3 del Metro

Imagen de cómo se podría ver el Cetram Universidad con una estructura de madera.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó que a finales de enero comenzarán los primeros trabajos para rehabilitar la Línea 3 del Metro, la cual requiere mantenimiento debido a diversas fallas que presenta, como el hundimiento.

En conferencia, la mandataria capitalina destacó la importancia de la modernización de esta ruta del Servicio de Transporte Colectivo (STC), cuyas deficiencias afecta el servicio a los usuarios y a las instalaciones.

El Dato: Los reportes del STC Metro indican que en 2024, la estación Indios Verdes fue la que más usuarios transportó con 29.8 millones, seguida por Universidad, con 18.2 millones.

“La Línea 3 del Metro tiene más de 50 años. Es el gran corredor de transporte que conecta del norte al sur de la ciudad. Esta antigüedad que tiene, impacta en el deterioro de sus instalaciones y también en la tecnología, en el tiempo de espera, en la velocidad de los trenes.

“Además de que tiene problemas de hundimiento y es muy importante que la población sepa que cuando hablamos de una Nueva Línea 3, pues eso significa”, comentó la morenista.

Constantemente hay quejas en redes sociales sobre los tiempos de espera de los convoyes de la ruta. Más en horas pico, en las que hay largas filas para abordar trenes que llegan a tardar más de 10 minutos en pasar y cuando lo hacen ya van llenos los vagones.

5 mil millones de pesos están asignados en el presupuesto para la Línea 3

Entre los principales usuarios de esta ruta están los estudiantes que llegan a Indios Verdes, desde el Estado de México, para dirigirse a la Universidad Nacional Autónoma de México, o bien, a alguna otra escuela de la ciudad.

Brugada Molina precisó que a finales de enero o principio de febrero las obras iniciarán en el garaje, los talleres y estacionamientos de la estación Universidad. La rehabilitación del resto de la ruta será en julio, tras el Mundial de Futbol, que inicien las labores al interior del STC.

De acuerdo con la autoridad, la rehabilitación de la Línea 3 del Metro, que va de Indios Verdes a Universidad y que entre julio y septiembre de 2025 transportó a cuatro millones 867 mil 636 pasajeros, tendrá una inversión de 41 mil 79 millones de pesos, que incluirá la adquisición de 45 trenes nuevos.

La morenista sostuvo que estas acciones permitirán aumentar 30 por ciento la capacidad para transportar a usuarios con vías y túneles renovados, ahorrar 35 por ciento de energía, reducir el tiempo de espera entre convoyes, modernizar la videovigilancia, mejorar la accesibilidad, entre otros beneficios.

“Recordar que nuestro Metro es el corazón de la movilidad. Tenemos uno de los metros más baratos y accesibles del mundo. Cuesta tres veces menos, que lo que vale en Buenos Aires, en Sao Paulo o en Bogotá.

7 escaleras mecánicas y un elevador se colocarán en la estación Universidad

“Y vamos a seguir subsidiando al Metro en su tarifa, porque es uno de los proyectos de movilidad más importantes, que beneficia al pueblo”, aclaró Brugada Molina al destacar que para 2026 aumentó 21 por ciento los recursos asignados al STC.

El director del Metro, Adrián Rubalcava Suárez, explicó que entre las afectaciones que tiene la Línea 3 están el hundimiento en el tramo Indios Verdes-Potrero; además, el balasto requiere su modernización, lo mismo que los durmientes.

A ello se suma que los trenes tienen, al menos, 47 años de servicio, con fallas en sus puertas, zapata y tracciones; también afectaciones en la energía, mismas que complican el pilotaje automático.

“Como bien decía la Jefa de Gobierno, no es solamente buscar la modernización de las vías, que es muy importante, sino también hacer que el tramo de ejecución sea lo más sensible para la ciudadanía”, comentó el directivo.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, se estima que los trabajos de modernización de esta ruta concluyan en 2028. En lo que respecta a las obras de la estación Universidad se prevé que estén listas antes del Mundial de Futbol.