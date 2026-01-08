Ponen la lupa en la venta clandestina de animales

Jaulas vacías había en algunos locales del Mercado de Sonora, el 2 de enero.

ANTE LA TRANSICIÓN de locatarios del Mercado de Sonora al espacio digital para la venta de animales, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, afirmó que su administración estará atenta a cualquier denuncia, pues esta actividad está prohibida.

En conferencia, la mandataria recordó que la venta de seres sintientes es ilegal en la Ciudad de México, por lo que, ahora que se prohibió esta actividad dentro del Mercado de Sonora, en la alcaldía Venustiano Carranza, se vigilará que se cumpla con ello.

“Estaremos haciendo el recorrido y buscando la manera de cómo vamos a intervenir cuando se trate de otras vías de venta de animales, como está prohibido.

5 mil 500 pesos costaba un periquillo cabeza amarilla en este mercado

“Por lo tanto, en un espacio público, como es un mercado y como es el Mercado de Sonora, que tradicionalmente de manera abierta, habían estado haciendo esta venta, hoy está prohibida y vamos a verificar que así sea”, dijo.

El pasado 2 de enero, La Razón visitó dicho mercado y observó que, si bien la mayoría de los locales estaban cerrados, algunos comerciantes ofrecían animales vía WhatsApp y con entrega del ejemplar en la vía pública.

José, quien atiende el local 297 El Tehuano, sostuvo que ahora la oferta es sobre pedido debido al amparo 1547/2023 que resolvió el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México en favor de organización Va Por Sus Derechos, que lidera Diana Saucedo Sierra, para prohibir la venta de animales.

El Tip: Algunos negocios ahora sólo venden alimento para animales y otros sólo jaulas, pero ya no se ven ejemplares vivos.

A ellos se suma que el artículo 10 Bis de la Ley de Protección y Bienestar Animal capitalina prohíbe la venta de animales en vía pública.

“Como ya prohibieron la venta, ahora todo es sobre pedido, lo que necesites. Las leyes nos afectan. Ya si quieres algo sobre pedido, se te da precio y todo bien, mándame mensaje”, aseguró el hombre, quien oferta aves canoras y de ornato, como pericos de cabeza amarilla, ninfas, periquitos australianos, que son especies protegidas.

Brugada Molina anunció que hoy encabezará un recorrido en el Mercado de Sonora para conocer cómo va el cambio de giro al que se comprometieron los locatarios de este sitio.