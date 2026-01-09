Giovani Gutiérrez anuncia apoyo a damnificados por explosión en Paseos de Taxqueña, Coyoacán.

La alcaldía Coyoacán instaló un puesto de atención permanente para las víctimas y afectados por la explosión de un edificio de departamentos en la colonia Paseos de Taxqueña y se les apoyará -en coordinación con el gobierno de la Ciudad de México- con alojamiento temporal, anunció el alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar.

“Lo primordial fue atender la emergencia para preservar la vida de todas y todos en esta zona en donde se desalojaron a unas dos mil 500 personas de cinco edificios aledaños al que resultó más afectado casi en la esquina de Paseo de Los Naranjos y Paseo de Los Cipreses. De inmediato, en coordinación con las autoridades del Gobierno de la CDMX; del Federal y de la alcaldía, nos dimos a la tarea de resguardar la zona y a mitigar todos los riesgos”, comentó el Alcalde al recorrer la zona.

Giovani Gutiérrez informó que la alcaldía desplegó a un centenar de servidores públicos de las direcciones generales de Asuntos Jurídicos y Gobierno, de Seguridad Ciudadana, Obras, Desarrollo Social, Participación Ciudadana, Derechos Humanos y de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil quienes se encuentran en el puesto de mando para toda la orientación y apoyo que requieran las personas afectadas.

Además, también se instalaron carpas con atención médica, vacunación (por tétanos especialmente), agua, así como alimentos calientes y bebidas para quienes tuvieron que dejar sus viviendas y quienes laboran de manera permanente en el sitio.

De acuerdo con un corte preliminar, en el edificio dañado vivían 27 familias, las cuales podrán ingresar a recuperar documentos importantes y objetos de valor en el momento en el que las autoridades de Protección Civil de la Ciudad de México lo determinen.

De igual manera, se hizo un recorrido y una revisión de todos los edificios de la manzana ubicada en el cuadrante que conforman las calles Paseo de Los Naranjos y Paseo de los Cipreses, así como en todas las viviendas aledañas para verificar que no hubiera daños estructurales importantes.

Vecinas y vecinos afectados por la explosión en Paseo de Los Cipreses, vamos a permanecer con ustedes, cuidándolos y acompañándolos en todo momento; esto, en total coordinación con los gobiernos federal y local.



Se mantendrá instalado el centro de mando y el módulo de atención… pic.twitter.com/VFqXkeGmpM — Giovani Gutiérrez (@giogutierrezag) January 10, 2026

El alcalde Giovani Gutiérrez dio a conocer a los vecinos que se comenzó un censo de las familias afectadas con el fin de determinar el nivel de daños registrados y apoyar en la sustitución de cancelería y vidrios en los que menores daños tuvieron, así como vehículos.

En el sitio se colocó un puesto de asesoría legal por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para dar seguimiento a la carpeta de investigación que se abrió por los daños y lesiones ocasionadas por esta explosión.

“La alcaldía Coyoacán estará de manera permanente en el lugar de los hechos para continuar con la atención médica, legal, las asesorías, la atención alimentaria y cualquier trámite u orientación que requiera la ciudadanía que fue afectada por estos hechos. Le tocará a la autoridad judicial determinar el motivo por el cual se registró esta explosión después de los peritajes que se han realizado”, comentó.

JVR