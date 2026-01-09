Sigue contingencia ambiental por ozono en el Valle de México la mañana de este viernes

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que se mantiene la contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), la mañana de este viernes.

“Con fundamento en los Programas para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas que aplican en la ZMVM, publicados por los Gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México, la Comisión Ambiental de la Megalópolis informa que continúa la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México y sus medidas, con el objeto de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud, así como para reducir la emisión de contaminantes", informo el organismo en un comunicado.

CONTINÚA LA FASE I DE CONTINGENCIA AMBIENTAL ATMOSFÉRICA POR OZONO EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO



Precisó que Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México, con base en los modelos de pronóstico, indica que las condiciones meteorológicas continuarán siendo adversas para la dispersión de los contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México.

“Debido a que persiste el sistema de alta presión en el centro del país y los fenómenos meteorológicos asociados, como son la baja presencia de nubes, la alta radiación solar, así como estabilidad atmosférica de moderada a fuerte. Estas condiciones, junto con el viento débil, provocarán la acumulación de los contaminantes precursores del ozono y la formación del mismo. Se estima para hoy que la calidad del aire será de Mala a Muy Mala”.

MEDIDAS Y RECOMENDACIONES PARA LA POBLACIÓN

Se recuerda a la población mantenerse informados sobre la calidad del aire, y atender las recomendaciones de salud para evitar exponerse a los picos de contaminación entre las 13:00 y 19:00 horas, en especial para los infantes, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

Evitar hacer actividades cívicas, culturales y de recreo, así como evitar hacer ejercicio al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas.

Suspender cualquier actividad al aire libre, organizada por instituciones públicas o privadas, en horario comprendido entre las 13:00 y las 19:00 horas.

Se recomienda posponer los eventos al aire libre, deportivos, culturales o espectáculos masivos, programados entre las 13:00 y las 19:00 horas.

Se recomienda no fumar, especialmente en espacios cerrados.

Mantenerse informados sobre la calidad del aire con la App “Aire”, en el sitio web www.aire.cdmx.gob.mx , en X (Twitter) @Aire_CDMX o al teléfono 5552789931 ext. 1.

La contingencia ambiental se decretó pasadas las 16:00 horas de este jueves por los altos niveles de ozono que se registraron en ese momento.

