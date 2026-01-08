Mantienen contingencia ambiental por ozono en el Valle de México; hay Doble Hoy No Circula para mañana

Mantienen contingencia ambiental por ozono en el Valle de México y el Doble Hoy No Circula.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que se mantiene la contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), con lo que se aplica el Doble Hoy No Circula para mañana viernes 9 de enero del 2026.

“Se mantiene la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México y sus medidas para el día de mañana, viernes 9 de enero del 2026”, informó en un comunicado.

¿Por qué se mantiene la contingencia ambiental por ozono en el Valle de México?

La decisión de mantener la segunda contingencia ambiental del año se basó en que los niveles de ozono no disminuyeron como se esperaba, de 166 ppb paso a 160 ppb, cuando el nivel máximo es de entre 155-160.

Asimismo, la Comisión indicó que se registró una concentración de ozono de 157 ppb en la estación Atizapán a las 17:00 horas de este jueves.

Para las 18:00 horas, dijo, al menos cinco estaciones estaban por arriba de valores de la norma (90 ppb). Dichas mediciones provocaron que se mantenga la medida.

SE MANTIENE LA FASE I DE CONTINGENCIA AMBIENTAL ATMOSFÉRICA POR OZONO EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO



Más información: https://t.co/cmToZXzIjr pic.twitter.com/f8xl3tacmG — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) January 9, 2026

Más temprano, la CAMe se activó la fase 1 de la contingencia ambiental, debido a las altas concentraciones de ozono en la Ciudad de México, con un registro de ozono de 160 ppb en la alcaldía Cuajimalpa.

Además, indicó que hay un sistema de alta presión influye sobre el centro del país, generado estabilidad atmosférica con escasa humedad y ventilación en la ZMVM.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis afirmó que el viernes 9 de enero a las 10:00 horas se emitirá nueva información sobre la calidad del aire.

¿Cómo aplica el Doble Hoy No Circula?

De acuerdo con la CAMe, mañana viernes 9 de enero del 2026 los autos que deberán suspender su circulación por la contingencia ambiental son los siguientes:

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 2, 4, 6, 8, 9 y 0.

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.

Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea PAR.

Los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del EDOMEX.

Los taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

