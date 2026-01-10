Detienen a 3 presuntos extorsionadores que operaban en zona Centro de CDMX

Autoridades capitalinas informaron que detuvieron a Josué “N”, Johan “N” y Milton “N”, señalados por su presunta comisión del delito de extorsión contra un comerciante en la zona Centro de la Ciudad de México.
Así lo informó el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), Pablo Vázquez, quien destacó que la detención de los tres presuntos extorsionadores fue resultado de trabajos de investigación derivados de una denuncia ciudadana.
Asimismo, Vázquez Camacho remarcó que, resultado de esta detención, fue recuperado dinero que los presuntos delincuentes habrían obtenido por medio de la citada actividad ilícita.
Posteriormente, a través de un comunicado, se informó que la víctima denunció que los tres detenidos lo habían despojado de 56 mil pesos como parte de un pago por extorsión a cambio de permitirle trabajar.
“Resultado de trabajos de investigación y gracias a la oportuna atención a una denuncia ciudadana, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a Josué “N”, Johan “N” y Milton “N”, probables responsables del delito de #Extorsión a un comerciante, y recuperaron dinero en efectivo que habrían obtenido por medio de esta actividad delictiva”, escribió Pablo Vázquez.
“Los detenidos presuntamente forman parte de un grupo delictivo que opera principalmente en la zona #Centro de la Ciudad y ya fueron puestos a disposición de la @FiscaliaCDMX”, abundó.
El titular de la SSC-CDMX remarcó que, con acciones como ésta, se avanza en el combate a la extorsión y la desarticulación de células y grupos delictivos.
El Gobierno federal y Gobiernos estatales han remarcado su prioridad en combatir el delito de extorsión, bajo la Estrategia Nacional contra la Extorsión impulsada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
¿Cómo denunciar casos de extorsión en México?
1. Números de atención inmediata
- 089 (Denuncia Anónima): Es la vía principal para reportar extorsiones telefónicas. Es seguro, confidencial y funciona las 24 horas
- 55 5036 3301 (Línea Antiextorsión): Operada por el C5, ofrece atención especializada para este delito
- 55 5533 5533 (Consejo Ciudadano): Brindan asesoría jurídica y psicológica gratuita en cualquier momento. También puedes enviar mensajes por WhatsApp a este mismo número
2. Denuncia Digital y Presencial
Si necesitas que se inicie una investigación formal (abrir una carpeta de investigación):
- Plataforma Digital: Ingresa a denunciadigital.cdmx.gob.mx. Necesitarás tu Llave CDMX
- Fiscalía Especializada: Puedes acudir a la Fiscalía de Investigación del Delito de Extorsión, ubicada en la calle General Gabriel Hernández 56, planta baja, Col. Doctores
- Asesoría Directa: Llama al 55 5242 5034 (Dirección General de Atención a Casos de Secuestro y Extorsión) para recibir guía sobre cómo proceder legalmente
3. Recomendaciones básicas de seguridad
- Escucha y cuelga: No entres en pánico ni confrontes al extorsionador
- No proporciones datos: Nunca des nombres de familiares, direcciones o información financiera
- Verifica: Si dicen tener a un familiar, intenta contactar a esa persona por otro medio de inmediato
- No deposites: Bajo ninguna circunstancia realices pagos, transferencias o recargas telefónicas
