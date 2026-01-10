Incendio en edificio de la Condesa moviliza a servicios de emergencia; 90 personas son evacuadas

Controlan incendio en edificio de la Condesa; no hay víctimas

Un incendio registrado la tarde de este sábado en un edificio de departamentos de la colonia Condesa, en la alcaldía Cuauhtémoc, provocó la movilización de bomberos y servicios de emergencia y la evacuación preventiva de al menos 90 personas, sin que hasta el momento se reporten lesionados, informaron autoridades capitalinas.

El siniestro se originó cerca de las 18:15 horas en un inmueble de 14 pisos ubicado en la esquina de las calles Zamora y Juan Escutia, donde se observó una densa columna de humo que alertó a residentes y transeúntes de la zona.

En Zamora 75, col. Condesa, @AlcCuauhtemocMx, se suscitó un incendio en uno de los departamentos del edificio de planta baja y 14 pisos. @Bomberos_CDMX sofocaron el fuego; al momento realizan labores de enfriamiento y remoción de escombros.



Como medida de prevención se evacuó… pic.twitter.com/YXSr6koz3U — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 11, 2026

Personal del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, junto con elementos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), acudieron al lugar para atender la emergencia. Bomberos lograron sofocar el fuego y realizan labores de enfriamiento y remoción de escombros para evitar un posible rebrote.

Las autoridades detallaron que el incendio se habría iniciado en un departamento del primer piso o planta baja, aunque la causa exacta aún se desconoce y está en análisis.

Como medida de prevención, los habitantes del edificio y de inmuebles aledaños fueron desalojados de manera ordenada; hasta ahora no se han reportado personas con lesiones de consideración, aunque algunos residentes fueron atendidos por crisis nerviosa.

Asimismo, durante el incendio la circulación en las calles cercanas se vio momentáneamente afectada por la presencia de las unidades de emergencia. Autoridades recomendaron a conductores y peatones circular con precaución mientras se concluyen las labores de evaluación y se determina cuándo podrán regresar los residentes a sus viviendas.

La SGIRPC y el Cuerpo de Bomberos anunciaron que continuarán con las revisiones pertinentes para descartar daños estructurales mayores y determinar posibles causas del incendio.

MSL