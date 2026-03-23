Fiscalía CDMX indaga posibles omisiones en colapso de edificio en San Antonio Abad

Personal de rescate tras el colapso del inmueble de San Antonio Abad, el 9 de marzo.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) investiga bajo diversas líneas de investigación el colapso del edificio ubicado en la calzada San Antonio Abad, que causó la muerte de tres trabajadores, sin contar, por ahora, con elementos para señalar a algún funcionario público como responsable.

En conferencia de prensa, la fiscal Bertha Alcalde Luján lamentó el fallecimiento de los trabajadores por el derrumbe, ocurrido el pasado 9 de marzo, e indicó que se trabaja en el caso bajo diversas líneas de investigación.

Entre ellas, dijo, se prioriza aquella contra la empresa Demec (Desarrolladora Metropolitana), y no se cuenta con elementos contra funcionarios públicos señalados por el caso, entre ellos la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, o el secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini.

“No tenemos señalado de forma particular o personal a un funcionario público como responsable. Efectivamente, la principal línea de investigación tiene que ver con la posible responsabilidad penal de la empresa en torno a los incumplimientos que ya mencioné, pero otra línea tiene que ver con posibles omisiones en la supervisión o el otorgamiento de autorizaciones ”, dijo.

Asimismo la fiscal tampoco descartó la posibilidad de que el edificio colapsara debido a las construcciones del gobierno capitalino sobre la calzada San Antonio Abad, ubicadas enfrente del predio.

“En este momento no es de las líneas de investigación más fuertes , no obstante, no podemos todavía descartar ninguna línea”, aclaró.

Entre las líneas de investigación están las posibles fallas técnicas en el proceso de demolición, hasta omisiones gubernamentales.

“Se sabe que la empresa usaba un método de derribo progresivo y tenía control sobre la demolición. Nuestros peritos ingenieros están elaborando un dictamen relacionado con esto. También [se investigan] posibles incumplimientos en las medidas de seguridad y de protección civil , omisiones normativas y de obtención de permisos o autorizaciones. Y también la eventual omisión en la supervisión o autorización”, explicó.

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cehr