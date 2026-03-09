Hallan sin vida a uno de los trabajadores atrapados tras colapso de edificio en San Antonio Abad

Colapsa edificio sobre la calzada San Antonio Abad, en la alcaldía Cuauhtémoc, el 9 de marzo de 2026.

Ha sido encontrado sin vida uno de los tres trabajadores reportados como desaparecidos tras el colapso de un edificio ubicado a un costado de la calzada San Antonio Abad, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

Aunque se desconoce la identidad de la primera víctima, la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa Venegas, indicó que se trata de un joven .

“La actualización de este momento es que ya fue encontrado uno de los trabajadores, se está sacando y es muy probable que encontremos al otro muy pronto parece que estaban cerca. No está con vida, no sabemos su edad todavía pero es un joven”, declaró a la prensa.

Mientras tanto, continúan los trabajos de búsqueda y rescate de los otros dos trabajadores, con el retiro manual de los escombros debido al riesgo que supone utilizar maquinaria pesada.

“No estamos esperando ni un minuto siquiera para poder seguir, no vamos a meter equipo pesado hasta tanto no encontremos los cuerpos. Vamos a trabajar hasta que caiga la noche, hasta que los encontremos”, añadió Urzúa Venegas.

Previamente, la funcionaria informó que no se tiene un tiempo estimado para rescatar a los trabajadores atrapados entre los restos del inmueble. “No se puede poner equipo pesado en el lugar porque pensamos que podrían estar los compañeros ahí. Entonces, lo que nos demoremos en sacar, es todo manual”, indicó.

Horas antes, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó que un cuarto trabajador fue rescatado con vida, aunque con múltiples lesiones por las que fue trasladado al Hospital General Dr. Rubén Leñero, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr