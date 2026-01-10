Muestra plástica por la soberanía nacional en CDMX

La muestra artística nopalera en el corazón se presenta del 9 de enero al 8 de febrero en el Zócalo de la CDMX.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina inauguró en la Plaza de la Constitución la exposición “Nopalera en el Corazón” y destacó que se trata de “una expresión artística y también política de soberanía nacional”.

La muestra transforma el Zócalo en un jardín escultórico con 200 nopales intervenidos por artistas plásticos, en un homenaje al símbolo fundacional de México.

La exhibición, que estará abierta al público del 9 de enero al 8 de febrero, representa una expansión de la primera edición realizada en 2025, cuando se presentaron 50 piezas en el Monumento a la Revolución en la Feria del Nopal.

El Tip: La exposición “Nopalera en el corazón” es una experiencia visual que conecta tradición, creatividad comunitaria y orgullo mexicano en el centro turístico de la CDMX.

En el acto inaugural, ambientado por el repique de las campanas de la Catedral Mexicana, Brugada Molina enfatizó el valor simbólico de la muestra: “Aquí está el Nopal, como el elemento identitario, como el elemento simbólico de nuestro país y de nuestra ciudad y aquí estamos con 200 expresiones artísticas, con 200 miradas, con 200 historias de cómo vemos al Nopal como una expresión milenaria, pero también bien actual”.

Brugada recordó que el nopal está vinculado al mito fundacional de México-Tenochtitlan: “La tradición mexicana narra que la peregrinación concluiría en el lugar donde un águila devorando una serpiente se posara sobre un nopal en medio de un lago. Y aquí, aquí fue, aquí nació México Tenochtitlan hace 700 años”.

Las obras permanecerán en el Zócalo durante el Mundial de Fútbol y, posteriormente, se distribuirán en diversos puntos emblemáticos de la capital. Además, Brugada adelantó que la Secretaría de Cultura organizará eventos culturales complementarios, donde se incluye la participación de productores de nopal de Milpa Alta, presentaciones musicales, teatro y pláticas informativas.

En un anuncio sorpresa, la mandataria capitalina convocó a los artistas a preparar una nueva exposición sobre el ajolote, otro símbolo nacional, que se presentaría antes de Semana Santa.