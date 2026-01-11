CDMX registra calidad del aire ACEPTABLE hoy 11 de enero: ¿se activará la Contingencia Ambiental?

Revisa cada hora el estado de la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Este domingo 11 de enero de 2026, la calidad del aire es ACEPTABLE en la Ciudad de México y su zona conurbada del Estado de México, lo que representa riesgo moderado a la salud de la población y por lo que se recomienda moderar las actividades físicas al aire libre.

Cada hora, en La Razón actualizamos EN VIVO los niveles de contaminantes, como ozono o partículas PM10 y PM2.5, que pueden tener un impacto negativo en la salud, de acuerdo con el último reporte del estado de la calidad del aire del Sistema de Monitoreo Atmosférico (SIMAT).

Cómo está la calidad del aire en la CDMX HOY 11 de enero

A las 16:00 horas de este domingo 11 de enero, todas las estaciones de monitoreo activas en la Ciudad de México registran calidad del aire ACEPTABLE:

Tlalpan (AJM)

Benito Juárez (BJU)

Coyoacán (CCA)

Cuajimalpa (CUA)

Gustavo A. Madero (GAM)

Cuauhtémoc (HGM)

Venustiano Carranza (MER)

Miguel Hidalgo (MGH)

Álvaro Obregón (PED)

Iztapalapa (SAC)

Coyoacán (UAX)

Iztapalapa (UIZ)

Asimismo, cuatro estaciones de monitoreo se encuentran en mantenimiento o no arrojaron datos sobre el estado de la calidad del aire:

Azcapotzalco (CAM)

Iztacalco (IZT)

Cuajimalpa (SFE)

Tláhuac (TAH)

¿Cómo está la calidad del aire este 11 de enero en el Edomex?

A las 16:00 horas de este 11 de enero, seis estaciones de monitoreo en el Estado de México registran BUENA calidad del aire:

Cuautitlán Izcalli (CUT)

Ecatepec (LLA)

Anexo de Tlalnepantla (LPR)

Ecatepec (SAG)

Coacalco (VIF)

Ecatepec (XAL)

En contraste, cinco estaciones registran calidad del aire ACEPTABLE:

Atizapán (ATI)

Naucalpan (FAC)

Nezahualcóyotl (NEZ)

Tlalnepantla (TLA)

Tultitlán (TLI)

Por otra parte, dos estaciones de monitoreo en el Estado de México no arrojaron datos o se encuentran en mantenimiento:

Chalco (CHO)

Nezahualcóyotl (FAR)

En la Zona Metropolitana del Valle de México se registran 2 puntos de radicación ultravioleta (UV), por lo que no es necesaria ninguna protección al salir a las calles.

Sin embargo, ante niveles altos de radiación UV, se recomienda a la población expuesta al sol utilizar sombrero, gafas con filtro UV y protector solar con FPS 30 o superior.

La calidad del aire es aceptable a las 16:00 horas de este domingo en la ZMVM. ı Foto: SIMAT

¿Hay riesgo de Contingencia Ambiental HOY 11 de enero?

El Sistema de Monitoreo Atmosférico actualiza cada hora el estado de la calidad del aire y, ante concentraciones altas de contaminantes, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) puede activar una Contingencia Ambiental.

El pasado 1 de enero se activó la Fase 1 de Contingencia Ambiental a nivel regional, al sureste de la Zona Metropolitana del Valle de México. Días después, el 8 de enero, se activó la primera Contingencia Ambiental por ozono en toda la ZMVM.

En 2025, la CAMe declaró seis contingencias, la última el 25 de abril.

