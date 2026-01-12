Coyoacán refuerza la seguridad en toda la demarcación con 40 nuevas patrullas.

El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, dio el banderazo de salida a 74 nuevas unidades, de las cuales 40 patrullas y 34 son vehículos utilitarios, con el objetivo de reforzar el equipamiento en materia de seguridad, obras y servicios urbanos de la alcaldía y ampliar los alcances de atención y vigilancia a lo largo y ancho de toda la demarcación.

Durante el evento y acompañado por la directora general de Seguridad Ciudadana de la alcaldía, Aurora Monserrat Cruz Ramírez, destacó que su gobierno no bajará la guardia y continuará redoblando esfuerzos en todos los frentes para fortalecer la seguridad en Coyoacán.

“Arrancamos este 2026 a tambor batiente, continuando con todas las acciones que han traído mayor seguridad, paz y alegría a las y los coyoacanenses en nuestras calles”, subrayó.

Gutiérrez Aguilar recordó que recientemente la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, señaló que Coyoacán es actualmente la demarcación que registró la más alta disminución de incidencia delictiva en la capital del país, de acuerdo con la más reciente evaluación en materia de seguridad de la Ciudad.

En ese sentido, el alcalde reconoció que Coyoacán es hoy la alcaldía más segura, resultado del trabajo conjunto con las Fuerzas Federales y el Gobierno Central: “Sintámonos orgullosos de ello, porque juntos lo hemos hecho realidad”, enfatizó.

Asimismo, informó que 2025 cerró con resultados contundentes en materia de seguridad, al lograrse una disminución del 26% en delitos de alto impacto, una reducción del 36% en el índice de homicidios y una baja del 64% en el robo de vehículos con violencia.

Entregamos 74 patrullas y vehículos utilitarios para fortalecer la seguridad en la alcaldía Coyoacán, ampliando nuestra presencia en materia de seguridad, servicios urbanos y obras.



Seguiremos trabajando 24/7 por las familias coyoacanenses.#ContigoImparables pic.twitter.com/VUjtaEOdwp — Alcaldía de Coyoacán (@Alcaldia_Coy) January 12, 2026

Explicó que estos logros son producto de la plena coordinación diaria con autoridades de los tres órdenes de gobierno, así como del trabajo conjunto con diversas instituciones, lo que confirma que la estrategia de coordinación y la política de seguridad humana “Escudo Coyoacán” han sido exitosos.

El nuevo parque vehicular -que sustituye al anterior- destinado a seguridad está conformado por 40 nuevas patrullas, que incluyen 25 vehículos tipo pick up doble cabina de cuatro cilindros, 10 motocicletas, cuatro cuatrimotos y una pick up doble cabina de seis cilindros.

Adicionalmente, las áreas de Obras Públicas, Servicios Urbanos, Participación Ciudadana y la Unidad de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil recibirán 34 nuevas unidades, fortaleciendo su capacidad operativa y de atención a la ciudadanía.

Al evento asistieron Julio César Ordaz Arteaga, director Operativo de la Policía Auxiliar, en representación del director general Lorenzo Gutiérrez Ibáñez; el subinspector Héctor Márquez Rodríguez, primer comandante del Destacamento 2, sector 63ALCE y el oficial Edgar Miguel Anguiano Velázquez, segundo comandante del mismo destacamento.

También participaron el inspector jefe Daniel Hernández González, director de Operación de la Zona Vial 4 Sur; la capitana de Corbeta Guadalupe Santa María Marín, en representación del capitán Octavio Azcuaga Vázquez, de la Marina, y el mayor David Camacho González, de la Guardia Nacional, así como elementos de la Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Ciudadana, Policía Auxiliar, Escudo Coyoacán y el gabinete de la alcaldía.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR