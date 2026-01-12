En meses, rehabilitación de edificio

LA TITULAR de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil, Myriam Urzúa Venegas, afirmó que la rehabilitación del edificio afectado por una explosión por acumulación de gas, el pasado viernes, “demorará unos meses”.

Mediante un comunicado, la dependencia indicó que la funcionaria capitalina, en conjunto con el alcalde, Giovani Gutiérrez Aguilar y más personal de la demarcación, acudieron al inmueble ubicado 21-B, de la calle Paseo de los Cipreses, para evaluar los daños.

En el sitio, Urzúa Venegas indicó que habrá una intervención mayor en el edificio, por lo que serán desalojados por completo los seis departamentos.

La autoridad estimó que los trabajos duren entre ocho meses o un año.

Esto, porque el pasado viernes, cerca de las 09:00 horas se registró una explosión en un apartamento del tercer piso del edificio. El siniestro dañó cerca de 30 viviendas más y 15 automóviles.

La situación provocó una intensa movilización de autoridades capitalinas, así como de Coyoacán, para atender la situación, la cual dejó una docena de personas lesionadas, tres de ellas de gravedad.

Sobre este último punto, la Secretaría de Protección Civil precisó el pasado sábado que dos ya fueron dadas de alta, mientras que un hombre aún permanece hospitalizado debido a las quemaduras en 80 por ciento de su cuerpo. La personas está diagnosticada como delicada, pero estable.

La alcaldía Coyoacán informó ayer sobre el inicio de la mudanza de decenas de vecinas y vecinos, a quienes se les brindó apoyo para retirar diversos bienes.

Las autoridades previeron que esta semana avance el programa o acción social para cubrir los pagos de rentas de las familias que así lo decidan y el cual tendrá que ser aprobado por el Gobierno capitalino. Además, hay 29 personas hospedadas en un hotel.