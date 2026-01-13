Preinscripciones primaria 2026 CDMX: Esta es la fecha, requisitos y calendario

El proceso de preinscripción para nuevo ingreso a las escuelas primarias públicas de la CDMX para el ciclo escolar 2026–2027 se realizará en línea durante enero y febrero del 2026.

Las madres, padres y tutores deberán realizar el proceso de preinscripción en línea para las y los estudiantes que van a ingresar a la educación primaria durante el el ciclo escolar 2026–2027.

Este proceso deberá realizarse conforme la letra inicial de su primer apellido en la página oficial de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), en donde deberán seleccionar la opción “Primaria General”

En caso de tener alguna duda sobre el proceso de preinscripción, se pueden comunicar de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas vía telefónica a los números 55-1053-2709, 55-4158-3439, 55-4200-5535, 55-5143-6437 y 55-5143-3139.

Preinscripciones primaria en línea CDMX ı Foto: Captura de pantalla

Calendario de preinscripciones primaria 2026 CDMX

Las preeinscripciones en línea para las escuelas primarias públicas se realizará conforme el sigiente calendario:

A y B: Del 13 al 15 de enero

C: 16, 19 y 20 de enero

D, E y F: Del 21 al 23 de enero

G: Del 26 al 28 de enero

H, I, J y K: 29 y 30 de enero

L: Del 3 al 5 de febrero

M: 6, 9 y 10 de febrero

N, Ñ, O y P: Del 11 al 13 de febrero

Q, R, S y T: Del 16 al 20 de febrero

U, V, W, X, Y y Z: Del 23 al 27 de febrero

En caso de que no puedan realizar la preinscripción en las fechas establecidas en el calendario, se pueden esperar a la convocatoria para el perodo extemporáneo, en el que se abrirán únicamente los lugares disponibles en cada escuela.

Calendario de preinscripciones CDMX ı Foto: Captura de pantalla

Requisitos de preinscripciones primaria 2026 CDMX

Edad (6 años cumplidos entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2026).

CURP (Clave Única de Registro de Población).

Contar con los datos de las tres opciones de escuelas de su preferencia.

En caso de tener hermana(s) o hermano(s) participando en el mismo proceso, o inscrito(s) entre el primero y quinto grado de primaria al momento de realizar su preinscripción en la escuela solicitada como primera opción, contar con la CURP, la cual deberá registrarse en el sistema de preinscripciones.

Dos direcciones de correo electrónico personal de la madre, padre o tutor con quienes se establecerá comunicación; aí como un número telefónico vigente.

Criterios de asignación

Se considerará si tiene hermana(s) o hermano(s) participando en el mismo proceso, o inscrito(s) de primero a quinto grado de educación primaria en la escuela solicitada como primera opción.

Domicilio registrado en la solicitud.

Edad de la o el aspirante.

