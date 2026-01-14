Frente Frío 28: Estas son las alcaldias con alerta de bajas temperaturas este 15 de enero

El Frente Frío número 28 provocará bajas temperaturas en varios estados del país, por lo que en la CDMX se activó alerta por bajas temperaturas en cuatro alcaldías.

Para este jueves se esperan temperaturas mínimas de -15 a -10 grados celsius con heladas en las zonas serranas de Chihuahua y Durango, mientras que en las zonas serranas de Zacatecas se esperan temperaturas mínimas de -10 a 5 grado celsius.

También se esperan temperaturas mínimas de -5 a 0 celsius con heladas durante la madrugada del jueves en las zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Mientras que en las zonas serranas de Tamaulipas, Sinaloa y Chiapas se esperan temperaturas mínimas de 0 a 5 grados celsius durante la madrugada del jueves, y se espera que el clima gélido se presente tanto por la mañana como por la noche en el país.

Clima 14 de enero ı Foto: SMN Conagua

Alcaldías de la CDMX con alerta por Frente Frío 28 el 15 de enero

En la CDMX se activó alerta amarilla por bajas temperaturas en tres alcaldías, mientras que en una incluso se emitió alerta naranja por bajas temperaturas para este jueves 15 de enero.

Las tres alcaldías en las que se emitió alerta amarilla por bajas temperaturas de 4 a 6 grados celsius en la CDMX para el 15 de enero de las 02:00 a las 08:00 horas son las siguientes:

Magdalena Contretas

Milpa Alta

Xochimilco

Mientras que en la alcaldía Tlalpan se emitió alerta naranja por temperaturas bajas de 1 a 3 grados celsius para el jueves 15 de enero de las 02:00 a las 08:00 horas, por lo que se recomienda proteger a los niños, niñas, personas de la tercera edad y embarazadas.

Alerta naranja por bajas temperaturas CDMX ı Foto: X: @SGIRPC_CDMX

Medidas preventivas para la temporada de Frentes Fríos

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México ha emitido recomendaciones para las y los capitalinos durante la temporada de Frentes Fríos.

Durante los días en los que se registrarán bajas temperaturas se recomienda poner en práctica tres medidas preventivas:

Evitar el uso de anafres o basureros dentro de lugares cerrados En caso de usar algún calentador, horno o chimeneas se recomienda mantener una ventilación adecuada para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono. Proteger a los animales de compañía, ya que también son susceptibles al frío.

Medidas preventivas para temporada de frío ı Foto: X: @SGIRPC_CDMX

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.