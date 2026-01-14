Speedway Stunt Coaster: la nueva roller coaster familiar de Six Flags México

Six Flags México anunció la Speedway Stunt Coaster, que será su 10ª Roller Coaster marcando el arranque de un 2026 cargado de adrenalina, innovación y entretenimiento familiar dentro del parque de diversiones.

Esta nueva atracción abrirá oficialmente al público el próximo 31 de enero, consolidándose como la apuesta estelar del año y reforzando su oferta de experiencias para visitantes de todas las edades.

La llegada de Speedway Stunt Coaster representa un momento clave para el parque, ya que se trata de su décima montaña rusa, un hito que refleja la constante evolución de Six Flags México en materia de entretenimiento. Esta atracción pertenece a la categoría Family Boomerang, un tipo de montaña rusa diseñada para que niños, jóvenes, adultos y personas mayores puedan disfrutarla juntos, sin dejar de lado la emoción característica del parque.

Esta atracción pertenece a la categoría Family Boomerang ı Foto: Especial

Única en su tipo en Latinoamérica, Speedway Stunt Coaster fue concebida para ofrecer una experiencia equilibrada entre diversión y adrenalina. Su estructura alcanza una altura máxima de 22.5 metros y permite alcanzar velocidades de hasta 60 kilómetros por hora, cifras que la convierten en una opción emocionante, pero para todos.

El recorrido total es de 205 metros, con un tren que tiene capacidad para 20 pasajeros, lo que permitirá atender a más de 750 personas por hora.

Uno de los aspectos más destacados de esta nueva montaña rusa es su enfoque familiar. Niños y niñas a partir de 95 centímetros de estatura podrán subir por primera vez a una roller coaster, convirtiéndola en una puerta de entrada a la adrenalina para los más pequeños, siempre bajo un entorno seguro.

Más allá de la velocidad y la altura, Speedway Stunt Coaster apuesta por una experiencia inmersiva. La atracción sumerge a los visitantes en una atmósfera cinematográfica que recrea el rodaje de una película de acción y carreras. La tematización convierte a cada pasajero en el protagonista de una escena repleta de velocidad, acrobacias y emoción, reforzando el objetivo de Six Flags México de crear recuerdos memorables para distintas generaciones.

Speedway Stunt Coaster ı Foto: Especial

