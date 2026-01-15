Capturan a cinco presuntos responsables de triple homicidio en GAM

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSCCDMX) informó la detención de cinco hombres presuntamente relacionados con un triple homicidio ocurrido la noche del 14 de enero en la colonia Zona Escolar, alcaldía Gustavo A. Madero.

Los hechos se registraron sobre la calle Lázaro Cárdenas y la avenida Jaime Nunó, en una zona cercana al Reclusorio Norte, donde tres hombres fueron atacados con disparos de arma de fuego por individuos que se desplazaban en motocicleta.

Tras el ataque, operadores del Centro de Comando y Control (C2) Norte y del C5 CDMX analizaron las grabaciones de videovigilancia para seguir la ruta de escape de las motocicletas implicadas, lo que permitió ubicar a los probables responsables.

Los arrestos se realizaron en dos puntos de la alcaldía: las colonias Chalma de Guadalupe y Compositores Mexicanos.

Durante las revisiones, los elementos de la SSC aseguraron dosis de presunta marihuana y cocaína, un arma de fuego corta y dos cartuchos útiles, un vehículo, una motocicleta presuntamente vinculados al hecho, además de teléfonos celulares.

#Importante | Resultado de un despliegue operativo y de diversos trabajos de investigación, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a 5 hombres posiblemente involucrados en el triple homicidio ocurrido la noche de ayer, en la colonia #ZonaEscolar, en @TuAlcaldiaGAM.



Gracias al… pic.twitter.com/vFoEudgpOm — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) January 15, 2026

Las autoridades confirmaron que las víctimas se encontraban en la vía pública cuando fueron sorprendidas por los disparos. Testigos relataron que los agresores se alejaron en motocicletas tras el ataque.

De acuerdo con reportes policiales, una de las personas fallecidas era menor de edad, y aunque las líneas de investigación continúan abiertas, aún no se ha dado a conocer la identidad de las víctimas ni el motivo exacto del crimen.

Por su parte, el titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, señaló que el despliegue operativo se realizó de forma inmediata y en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), con la finalidad de identificar y detener a todos los involucrados y evitar la impunidad.

Las personas detenidas quedaron a disposición del Ministerio Público de la capital, donde se definirán los cargos correspondientes. Las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer el caso y determinar si existen más participantes en el hecho.

MSL