Mercado de Mixhuca aún vende animales... pese a prohibición

“Ese pez payaso está de oferta, te lo dejo en 350 pesos”, mencionó un locatario del Mercado de Peces Nuevo San Lázaro a quienes pasaban frente al negocio. En este lugar, pese a la prohibición de venta de animales vivos en la ciudad, persiste la promoción de especies protegidas como ese ejemplar, pitones reticuladas, sapos, anémonas, salamandras y hasta supuestos ajolotes.

A diferencia del Mercado de Sonora, La Razón corroboró que este sitio, también ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza, que gobierna la morenista Evelyn Parra Álvarez, no hiede a orina ni heces, pero los pasillos siempre están mojados y, regularmente, al mirar las peceras se aprecian cinco o más ejemplares muertos. Los vendedores son indiferentes ante esa situación.

Peces payaso nadan dentro de una de las decenas de peceras de un negocio. ı Foto: Fernanda Rangel›La Razón

El Dato: En el Zoológico de Chapultepec está el Anfibium, Museo del Axolote y Centro de Conservación, el cual tiene ejemplares de las 17 especies de ajolote que hay en México.

“Oiga, tiene peces muertos aquí”, dijo una visitante a un comerciante. “¡Ya sé que están ahí!”, le respondió el hombre, para luego sacar a los peces y luego tirarlos en una coladera que está en medio del pasillo.

Dentro del mercado ubicado en Río Frío 261, colonia Pueblo de Magdalena Mixhuca, conviven dos tipos de locales: los que cuentan con certificados de “legal procedencia” que indica que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales otorgó a ese lugar el permiso para vender animales exóticos, y los que no cuentan con el documento.

Ambos mercados comparten la característica de prohibirle a los clientes tomar fotos o videos de los animales vivos, ya sean de comunes como conejos o cuyos o exóticos como sapos toro o ajolotes.

67 animales rescataron autoridades en 2021 en el Mercado Nuevo San Juan

“No puede tomar fotos, joven… porque así es mejor para la venta, si es muy amable. No, no tenemos nada que esconder”, respondió a este diario un comerciante que oferta anémonas y peces de agua salada.

El despacho de animales vivos continúa en este sitio a pesar de que está prohibido desde 2024 cuando se publicó la Ley de Protección y Bienestar de los Animales de la Ciudad de México que así lo marca en el apartado XXI del artículo 25.

Además, el pasado 8 de enero, durante el anuncio de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, acerca de que en el Mercado de Sonora ya no habrá venta de seres sintientes, Parra Álvarez afirmó que su demarcación era animalista.

Comerciantes promueven en la vía pública pericos y otras especies de aves. ı Foto: Fernanda Rangel›La Razón

329 mercados públicos existen en la capital y muchos venden animales vivos

“Venustiano Carranza está muy consciente, precisamente, de la protección a los animales (...) Dijimos: ‘nosotros también somos animalistas; también nosotros sabemos lo que requieren los animales; sabemos que la ciudad debe avanzar siempre hacia los derechos’”, expresó.

Este diario contactó a la alcaldía Venustiano Carranza para obtener una postura sobre la venta de animales dentro del Mercado de Peces Nuevo San Lázaro y en calles cercanas a éste, pero, al cierre de esta edición, no hubo respuesta.

Durante dicho anuncio, Brugada Molina aclaró que la prohibición aplicaría no sólo para el Mercado de Sonora, sino para los 329 mercados públicos de la ciudad.

“Lo que estamos haciendo el día de hoy aquí en el Mercado de Sonora es un precedente muy importante para todos los mercados de la Ciudad de México que deben de cumplir la ley y deben de garantizar que se conviertan en mercados libres de maltrato animal; es decir, que no va a haber maltrato, venta o compra de animales; eso tiene que ser, no podemos soslayarlo ni lo podemos permitir”, dijo.

El Tip: La venta ilegal de animales se puede denunciar al número 01-800-776-3372 de la Profepa o bien al 55-5265-0780 (Opción *), de la PAOT, en la Ciudad de México.

Será la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) la encargada de implementar lo pedido por Clara Brugada Molina en su discurso; sin embargo, al cierre de esta edición no informaron sobre cuándo iniciarían las acciones ni cuál será el plan para detener la venta de animales vivos en los mercados públicos.

Además de rematar mascotas comunes, los locatarios del Mercado de Peces Nuevo San Lázaro también exhiben y ofrecen especies protegidas que están en la Lista de Especies en Riesgo de la NOM-059-SEMARNAT-2010 como lo son peces payasos, peces ángel, anémonas, pitones reticuladas, sapos, salamandras y hasta ajolotes.

Los ajolotes jóvenes color pardo, rosa y dorado en exhibición están en tanques pequeños como para almacenar a los 12 ejemplares, además el espacio no tenía plantas ni lodo, elementos usuales en su ambiente natural. Su precio individual era de 700 pesos.

Los supuestos ajolotes adultos también estaban hacinados en un tanque del mismo tamaño que el de los jóvenes y en el vidrio se leía su precio: “Pardo $850” y “Hembras $2,500”. La vendedora aseguró a esta rotativa que sí eran ajolotes y no salamandras en la fase de crecimiento, en la cual se asemejan a los ajolotes. Esto, porque hay quienes venden este tipo de especie como si fuera la endémica de la alcaldía Xochimilco.

La venta de especies vivas no sólo se da dentro del mercado, sino que frente a éste también se incurre en una oferta ilegal de aves de ornato y canoras promovidas, al menos, por una decena de hombres en la vía pública. Los ejemplares estaban en jaulas y encimadas. Los comerciantes venden a las especies protegidas a los transeúntes y hasta anuncian supuestas promociones para vender.

“Dama, llévese el canarito, se lo dejo en $250 y si quiere le doy la parejita para que le canten en la mañana… Mire el halconcito bonito y se lo dejo barato, en mil $500, aproveche que está chiquito… Éste le va a hablar, llévese el perico para que le arremede, éste se lo dejo en $950 pesitos, pa’ que se lo lleve”, comentó un vendedor, quien tenía a decenas de aves.

La Razón buscó a la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México para conocer si tienen registro de las violaciones a la Ley de Protección y Bienestar de los Animales que suceden dentro y fuera del Mercado de Peces Nuevo San Lázaro, pero al cierre de esta edición no respondieron.

