Metro CDMX HOY 15 de enero: Estas son las líneas con marcha lenta

Estas son las líneas con retrasos y afectaciones del Metro CDMX HOY.

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este jueves 15 de enero.

Por su parte el Metro informó el tiempo de avance entre los trenes en todo el sistema es de cinco minutos en las líneas 2, 4, 6 y 9; y de seis minutos en las líneas 5, 8, A, B y 12; y de siete minutos en las líneas 1, 3 y 7.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

Consulta el avance de los trenes en la Red y planea tu viaje.



Los tiempos de recorrido son aproximados y pueden cambiar por imprevistos o condiciones climatológicas.



Toma previsiones y mantente informado. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/KQrsLidvql — MetroCDMX (@MetroCDMX) January 15, 2026

¿Qué líneas presentan retrasos?

Con el regreso a clases, cientos de usuarios reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que se frenan sin una razón aparente. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea 1

“Línea 1 modernizada y según más rápida, pero desde Pantitlán lenta y llena ¿qué está pasando?"

“Línea 1 parándose en cada estación”

“Línea 1, con línea moderna y trenes. Pero el día de hoy lenta y sin poder salir el tren de la terminal observatorio, lleva cerca de 10 minutos detenido”

Línea 3

“Falso, más de 10 minutos por estación en la Línea 3 dirección indios verdes desde hace más de 30 minutos”

“La línea tres no sirve, igual que ayer, no camina, está totalmente detenida”

“L3 dirección Universidad más de 5 minutos detenido en estación División del Norte”

“Mucho retrasado en la estación 18 de marzo la gente está parada 20 minutos y ninguna unidad”

“Llevamos 5 min detenidos en el túnel de Etiopía”

Buen día. En este momento la Línea 1 presenta alta afluencia. Se agiliza la circulación y salida de los trenes desde las terminales.

Pedimos tu apoyo para permitir el cierre libre de puertas, así como dejar salir antes de entrar al vagón. Gracias por ayudarnos a tener un viaje… — MetroCDMX (@MetroCDMX) January 15, 2026

