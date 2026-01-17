Aseguran predio ligado a ‘Los Tanzanios’ y detienen a presunto operador

Un inmueble presuntamente utilizado para actividades de narcomenudeo fue asegurado por autoridades de la Ciudad de México durante un operativo realizado en la alcaldía Iztacalco, como parte de las acciones para desarticular a grupos delictivos que operan en la zona oriente de la capital.

De acuerdo con información oficial, el cateo se llevó a cabo en un predio ubicado en la colonia Agrícola Oriental, luego de trabajos de investigación e inteligencia encabezados por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y fuerzas federales.

#Importante | Resultado de trabajos de investigación e inteligencia, compañeros de @SSC_CDMX, en conjunto con agentes de la @FiscaliaCDMX, ejecutaron una orden de cateo en @IztacalcoAl y detuvieron a Juan Carlos "N" presunto integrante de un grupo delictivo.



Durante la diligencia judicial, las autoridades detuvieron a un hombre de 54 años de edad, identificado como Juan Carlos “R”, quien fue señalado como presunto integrante de un grupo delictivo conocido como “Los Tanzanios”, una célula criminal que ha sido relacionada con la distribución de droga en distintas zonas de la capital.

En el interior del inmueble, los agentes aseguraron 143 bolsas con una sustancia con características similares a la cocaína, así como 139 dosis de aparente marihuana. Además, fueron localizados tres cartuchos útiles para arma de fuego y una báscula gramera, objetos comúnmente utilizados para la dosificación y venta de estupefacientes.

El predio quedó sellado y bajo resguardo de las autoridades, mientras que el detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, que se encargará de integrar la carpeta de investigación correspondiente y determinar su situación jurídica en las próximas horas.

Información de la Fiscalía capitalina señala que “Los Tanzanios” es un grupo delictivo que ha sido identificado por operar principalmente en alcaldías del oriente de la Ciudad de México, como Iztapalapa e Iztacalco, donde se les ha vinculado con delitos de narcomenudeo, extorsión y posesión de armas.

En meses recientes, las autoridades han realizado diversos cateos y detenciones relacionadas con esta organización.

En 2025, fueron vinculados a proceso presuntos líderes y operadores del grupo, tras operativos en distintos puntos de la ciudad, lo que forma parte de una estrategia para debilitar su estructura y reducir su capacidad operativa.

La FGJCDMX informó que este tipo de operativos forman parte de una estrategia permanente contra el narcomenudeo, delito que impacta directamente en la seguridad de las colonias y que suele estar relacionado con otros ilícitos de alto impacto.

