Cae La Mane, líder de una facción de La Unión Tepito

LA SECRETARÍA de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvo a Manuela Eunice “N”, alias La Mane, presunta líder de una célula de La Unión Tepito que operaba en zonas comerciales estratégicas de la capital Ciudad de México (CDMX).

La captura, realizada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX en inmediaciones de las alcaldías Venustiano Carranza y Cuauhtémoc, incluyó también a sus padres y otras dos personas vinculadas a actividades de narcomenudeo, extorsión, homicidio y robo en puntos neurálgicos como La Merced, el mercado Sonora y La Viga.

El Tip: El operativo se derivó de denuncias ciudadanas y trabajos de inteligencia sobre puntos de venta de droga en las alcaldías Venustiano Carranza y Cuauhtémoc.

El titular de la SSC, Pablo Vázquez, confirmó que la operación es resultado de trabajos de investigación contra esta organización criminal: “Seguimos con el combate frontal a los delitos de alto impacto y la desarticulación de grupos delictivos”, indicó al anunciar los resultados de los cateos realizados en inmuebles ubicados en ambas demarcaciones.

Junto a La Mane, de 34 años, fueron arrestados Guillermo “N” y María Marisol “N”, identificados como sus padres, así como Daniel “N” y Gastón “N”. Las cinco personas son investigadas por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada como venta y distribución de droga, extorsión, homicidio y robo.

Las autoridades consideran a La Mane un objetivo prioritario debido a su sólido vínculo con La Unión Tepito, grupo delictivo con presencia en distintas alcaldías pero cuyo bastión principal se ubica en la demarcación de la Cuauhtémoc.

Su perfil delictivo está marcado por los antecedentes de su familia: su padre, Guillermo “N”, cuenta con registros criminales en 2009, 2018 y 2021 por delitos contra la salud, extorsión y robo agravado.

La red familiar de La Mane en el crimen organizado incluye también a su hermano Joshua Mejía, alias El Tochi, quien fue asesinado en marzo de 2025 y era identificado como integrante operativo de la célula de La Unión Tepito.