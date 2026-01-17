Lluvia en CDMX HOY 17 de enero: Noticias AL MOMENTO del clima en la capital

Estamos en invierno y en temporada de bajas temperaturas. El desplazamiento del frente frío número 29, en interacción con otros sistemas meteorológicos, provocará cambios de temperatura en diferentes puntos del país. En la Ciudad de México, particularmente, se pronostican bajas temperaturas y lluvias ligeras para este sábado.

A lo largo de estas semanas, la Ciudad de México ha visto cambios drásticos de temperatura: desde calor por las tardes hasta intensos fríos por la madrugada. Incluso, aunque no estamos en temporada de lluvias, han caído leves precipitaciones en la capital mexicana.

Aspecto de una persona cubriéndose del frío en CDMX. ı Foto: David Patricio / La Razón de México.

Por lo anterior, autoridades capitalinas llevan a cabo un monitoreo de las condiciones climatológicas en la entidad. Te decimos cuál es el pronóstico de lluvias y temperatura para este sábado 17 de enero en la Ciudad de México.

¿Lloverá en CDMX HOY sábado 17 de enero?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil presenta cada día un informe sobre las condiciones climatológicas esperadas en la capital mexicana.

Así, destacó que para este sábado 17 de enero se espera un ambiente “cálido a templado con cielo nublado”.

En esta temporada de #frío, atiende las recomendaciones que #Ollin, el chapulín de la prevención, tiene para ti.

▶️Cubre nariz y boca

▶️Usa ropa abrigadora

▶️Evita cambios bruscos de temperatura

▶️Ingiere alimentos ricos en vitaminas A y C#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/G6zjP2wTvS — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 17, 2026

Asimismo, advirtió que se prevén “lluvias con chubascos en gran parte de la ciudad”, si bien no especificó en qué alcaldías se esperan estas condiciones climatológicas, lo cual se espera sea informado conforme avance el día.

En el mismo sentido, de acuerdo con un gráfico que acompañó la publicación, se prevé que las lluvias comiencen a las 18:00 horas y se extiendan hasta alrededor de las 21:00 horas.

¡Buen día! Este #sábado en la Ciudad de México, se espera ambiente #cálido a #templado con cielo medio #nublado a nublado y #lluvias con #chubascos en gran parte de la ciudad.

#Temperatura máxima: 21 °C#Temperatura mínima: 11 °C



Mantenre informado. #PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/B6jfJqsb3P — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 17, 2026

Más temprano, la Comisión Nacional del Agua, en su informe diario, había puntualizado que en Ciudad de México se esperaban intervalos de chubascos.

Por otro lado, Protección Civil capitalina informó que la temperatura máxima registrada en CDMX será de 21 grados Celsius, mientras que la mínima será de 11 grados.

¿Cómo cuidarte y evitar accidentes durante las lluvias?

Mantente informado sobre los pronósticos del clima y sigue las indicaciones de las autoridades locales y Protección Civil

Evita cruzar corrientes de agua o calles inundadas , ya que pueden arrastrarte o tener riesgos eléctricos ocultos

No tires basura en las calles ni en coladeras para evitar obstrucciones que causen inundaciones

Protege tu vivienda sellando puertas y ventanas con costales de arena, plásticos o trapos para impedir la entrada de agua

Limpia coladeras y desagües regularmente para que el agua fluya correctamente y no se acumule

Usa ropa adecuada , como impermeables, paraguas y calzado cerrado con suela antideslizante para evitar resbalones y mojarte en exceso

Evita exponerte a aguas estancadas para prevenir enfermedades como dengue, diarrea o infecciones

Ten a la mano una mochila de emergencia con linterna, radio, documentos importantes y víveres por si debes evacuar

Si hay tormenta eléctrica, aléjate de objetos metálicos y lugares altos para evitar riesgos de electrocución

