Advierten por lluvias y bajas temperaturas por Frente Frío 29 HOY 17 de enero

Este es el pronóstico del clima para HOY.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió que este sábado 17 de enero continuarán las bajas temperaturas en el país, así como lluvias en algunos estados, debido al desplazamiento del frente frío número 29.

A través de su informe diario, la Conagua advirtió que el frente frío número 29 se desplaza sobre el noreste y oriente del territorio nacional, en interacción con una vaguada en altura y las corrientes en chorro polar y subtropical.

Esta interacción entre sistemas meteorológicos provocará bajas temperaturas en algunos estados, así como lluvias fuertes y ligeras.

¿En qué estados hará frío HOY 17 de enero?

Así, de acuerdo con el reporte de la Conagua, debido a estas condiciones climatológicas, se prevén bajas temperaturas en diferentes estados.

Particularmente, de -10 a -5 grados con heladas en:

Zonas serranas de Baja California

Chihuahua

Durango

También, temperaturas mínimas de -5 a 0 grados con heladas en:

Zonas serranas de Sonora

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Zacatecas

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Finalmente, se prevén temperaturas mínimas de 0 a 5 grados en:

Zonas serranas de Jalisco

Tamaulipas

Aguascalientes

Ciudad de México

Morelos

Chiapas

¿En qué estados habrá lluvias este sábado 17 de enero?

Por otro lado, la Conagua advirtió que, para este sábado 17 de enero, se prevén lluvias en algunos estados, que pueden ir de intervalos de chubascos a fuertes.

Así, se prevén lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en:

Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental)

Veracruz (Totonaca y Nautla)

También, chubascos con lluvias puntuales fuertes en:

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Veracruz (Huasteca Baja y Capital)

Por otro lado, se esperan intervalos de chubascos en:

Durango

Zacatecas

Aguascalientes

San Luis Potosí

Tamaulipas

Jalisco

Colima

Michoacán

Guanajuato

Tlaxcala

Ciudad de México

Morelos

Guerrero

Puebla (Valle Serdán, Angelópolis y Tehuacán-Sierra Negra)

Oaxaca

Chiapas

Veracruz (Huasteca Alta, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca)

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Finalmente, pronostican lluvias aisladas en:

Coahuila

Nuevo León

Nayarit

