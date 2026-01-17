Advierten por lluvias y bajas temperaturas por Frente Frío 29 HOY 17 de enero

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió que este sábado 17 de enero continuarán las bajas temperaturas en el país, así como lluvias en algunos estados, debido al desplazamiento del frente frío número 29.
A través de su informe diario, la Conagua advirtió que el frente frío número 29 se desplaza sobre el noreste y oriente del territorio nacional, en interacción con una vaguada en altura y las corrientes en chorro polar y subtropical.
Esta interacción entre sistemas meteorológicos provocará bajas temperaturas en algunos estados, así como lluvias fuertes y ligeras.
¿En qué estados hará frío HOY 17 de enero?
Así, de acuerdo con el reporte de la Conagua, debido a estas condiciones climatológicas, se prevén bajas temperaturas en diferentes estados.
Particularmente, de -10 a -5 grados con heladas en:
- Zonas serranas de Baja California
- Chihuahua
- Durango
También, temperaturas mínimas de -5 a 0 grados con heladas en:
- Zonas serranas de Sonora
- Coahuila
- Nuevo León
- San Luis Potosí
- Zacatecas
- Michoacán
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Estado de México
- Tlaxcala
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
Finalmente, se prevén temperaturas mínimas de 0 a 5 grados en:
- Zonas serranas de Jalisco
- Tamaulipas
- Aguascalientes
- Ciudad de México
- Morelos
- Chiapas
¿En qué estados habrá lluvias este sábado 17 de enero?
Por otro lado, la Conagua advirtió que, para este sábado 17 de enero, se prevén lluvias en algunos estados, que pueden ir de intervalos de chubascos a fuertes.
Así, se prevén lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en:
- Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental)
- Veracruz (Totonaca y Nautla)
También, chubascos con lluvias puntuales fuertes en:
- Querétaro
- Hidalgo
- Estado de México
- Veracruz (Huasteca Baja y Capital)
Por otro lado, se esperan intervalos de chubascos en:
- Durango
- Zacatecas
- Aguascalientes
- San Luis Potosí
- Tamaulipas
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guanajuato
- Tlaxcala
- Ciudad de México
- Morelos
- Guerrero
- Puebla (Valle Serdán, Angelópolis y Tehuacán-Sierra Negra)
- Oaxaca
- Chiapas
- Veracruz (Huasteca Alta, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca)
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Finalmente, pronostican lluvias aisladas en:
- Coahuila
- Nuevo León
- Nayarit
