Clara Brugada anuncia beneficios fiscales y condonaciones para 2026.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó esta mañana la estrategia “Tu mejor año fiscal: beneficios sonantes y constantes para ti”, la cual integra una serie de incentivos aprobados por el Congreso para fortalecer la economía de las familias capitalinas y fomentar la justiciafiscal.

“El 2025 fue un año de éxito donde apoyamos a más de 4.5 millones de personas. Gracias a la confianza ciudadana, la recaudación aumentó más del 20 por ciento, lo que nos permite anunciar que este año no habrá aumento en el precio de los impuestos”, afirmó la mandataria.

Destacó que, tras la implementación de la licencia permanente, se alcanzó la cifra récord de 1.6 millones de trámites realizados, vigentes hasta diciembre de 2026.

Programas y Estímulos para 2026:

1. Justicia Fiscal para quienes menos tienen: Se mantiene el pago fijo de 62 pesos en predial y el 50 por ciento de descuento en agua para jubilados, pensionados, madres solteras y personas con discapacidad.

2. Paga pronto, paga menos: Descuentos en el pago anual anticipado del predial del 8 por ciento en enero y 5 por ciento durante febrero.

3. Condonación de Multas y Recargos: Descuento del 100 por ciento para quienes se pongan al corriente. Negocios podrán regularizarse con 2 mil pesos y viviendas con valor catastral menor a 1.4 mdp con solo mil pesos.

4. Subsidio a la Tenencia: Se elevó el tope del valor vehicular de 250 mil a 638 mil pesos para acceder al subsidio del 100 por ciento. A la fecha, 1 millón 265 mil personas han sido beneficiadas por este concepto.

La Jefa de Gobierno hizo un llamado a las concesionarias automotrices y a la ciudadanía a emplacar en la Ciudad de México para aprovechar estos beneficios y contribuir al desarrollo de la capital.

“Hoy, el 9o por ciento de las empresas son beneficiarias de estímulos fiscales que compensan el incremento del 1 por ciento al impuesto sobre nómina implementado el año pasado, protegiendo así a 93 mil micro y pequeños negocios”, puntualizó.

Al cierre de la conferencia, se informó que en lo que va del 2026 ya se contabilizan 2 millones 808 mil 433 beneficiarios totales de los distintos rubros fiscales, consolidando una política de recaudación con rostro humano y eficiencia digital.

