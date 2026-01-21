Calzada Flotante, con un avance de 40%, indica Sobse

Imagen digital de cómo se verá durante la noche un tramo de la Calzada Flotante de Tlalpan.

El titular de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), Raúl Basulto Luviano, afirmó que la cimentación para la Calzada Flotante, que irá de Tlalpan a la Plaza Tlaxcoaque, tiene un avance de 40 por ciento, lo cual permitirá la colocación de columnas para este camino elevado.

El funcionario capitalino explicó a La Razón que los trabajos avanzan de buena manera sobre Tlalpan, ya que hay material prefabricado listo para ser montado una vez que esté concretada la cimentación.

“Calculamos (un avance) de 40 por ciento, si hablamos de obra entre lo que ya tienen fabricado, porque es un sistema prefabricado que decidimos que así fuera para eficientar el proceso constructivo. Entre 90 por ciento de la fabricación ya está hecha, pero no está en sitio, sino en almacén y se trae conforme se monta.

El Tip: El Gobierno afirma que ha habido acuerdos con vecinos y trabajadoras sexuales de Tlalpan para informar y llegar a pactos en torno a los trabajos en la zona.

“Ya hay un porcentaje importante, porque la fabricación de toda la superestructura ya está terminada, pero como requiere su montaje, por eso hablo de un 40 por ciento aproximadamente”, dijo.

La obra es parte del proyecto del Gobierno para la movilidad rumbo al Mundial de Futbol, del cual el Estadio Banorte será sede y recibirá el partido inaugural.

De acuerdo con la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, la Calzada Flotante será un espacio amplio para el disfrute de los usuarios, tendrá áreas verdes, luminarias, sitios para sentarse; así como actividades lúdicas, culturales y deportivas.

2 kilómetros, aproximadamente, será la longitud de la Calzada Flotante

Basulto Luviano mencionó que la obra se prevé esté lista en mayo, días antes de que la Selección Mexicana de Futbol enfrente a su similar de Sudáfrica el 11 de junio, en el Estadio Banorte, y así iniciar la justa mundialista.

“Tenemos un programa de obra, a finales de mayo, que estamos cuidándolo mucho para lograrlo, con la finalidad de que podamos llegar unos días antes de que arranque el Mundial”, dijo.

Sobre la ciclovía La Gran Tenochtitlán, en los carriles laterales de Tlalpan, el funcionario dijo que en los próximos días se inaugurará una primera parte.