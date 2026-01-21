Feria de la Barbacoa 2026 en Capulhuac: fechas, horarios y cómo llegar desde la CDMX

Feria de la Barbacoa y Carnaval en Capulhuac, Estado de México.

Más que un plato típico, la barbacoa de borrego es un agasajo gastronómico que, acompañado del infaltable consomé, muchas familias mexicanas disfrutan en el desayuno, mientras otros la prefieren como remedio ideal contra la resaca.

El municipio de Capulhuac, en el Estado de México, se distingue por la elaboración artesanal de barbacoa de borrego, y este año se prepara para celebrar su tradicional carnaval, así como con una edición más de la Feria de la Barbacoa, un evento imperdible para los amantes de la tierna y jugosa carne de cordero.

Además de promover la tradición gastronómica de Capuluac con la venta de barbacoa, este 2026 el evento contará con un espacio para la venta de artesanías locales, actividades culturales y recreativas, espectáculos musicales, así como la Expo Foro Ovina y de la Carne.

En conferencia de prensa, la alcaldesa Sarita Arellano Hernández, informó que la Feria de la Barbacoa 2026 se llevará a cabo del domingo 8 al martes 10 de febrero, desde las 07:00 hasta las 18:00 horas en la explanada del Palacio Municipal, conocida como Plaza Hombres Ilustres.

Presentan la Feria de la Barbacoa 2026 en Capulhuac, Estado de México. ı Foto: congresoedomex.gob.mx

¿Qué esperar de la Feria de la Barbacoa 2026 en Capulhuac?

De acuerdo con las autoridades de Capulhuac, la inauguración de la Feria de la Barbacoa 2026 será el domingo 8 de febrero y contará con la participación de la ganadora del certamen “Señorita Capulhuac”, que se llevará a cabo el próximo 4 de febrero.

Como parte de las festividades del carnaval, el domingo 8 de febrero se presentarán Joseito y su Orquesta Alma Latina, además de un grupo de música sierreña.

Aunque el resto de la programación artística no ha sido confirmada, para el lunes 9 de febrero la agrupación estelar será la Orquesta Internacional La Típica.

En tanto, para las personas interesadas en la industria cárnica, el 9 de febrero, a partir de las 10:00 horas, se llevará a cabo la Expo Foro Ovina y de la Carne 2026 en el mercado municipal Bicentenario, ubicado en la cabecera municipal de Capulhuac.

En el evento se instalarán espacios para productos pecuarios, agrícolas, y reunirá a productores de la región, entre ovinocultores (ovejas, carneros y corderos), cunicultores (conejos), y otros.

Además, ofrecerá ponencias sobre ovinocultura, inocuidad y manejo de la carne, impartidas por especialistas de la UAEMex, la UNAM y el Instituto de Salud del Estado de México.

“Son las actividades más relevantes para que el público en general, y sobre todo gente de otros municipios, de otros estados, puedan acercarse y familiarizarse con nuestras tradiciones y sobre todo con nuestro producto, que es la barbacoa”, añadió la alcaldesa Sarita Arellano Hernández.

¿Cómo llegar a la Feria de la Barbacoa 2026 de Capulhuac desde la CDMX?

La Feria de la Barbacoa 2026 se realizará en la Plaza Hombres Ilustres, ubicada en la cabecera municipal de Capulhuac.

Capulhuac está ubicado a unos 60 kilómetros de la Ciudad de México. Aunque el tiempo de traslado depende del punto de partida y la carga vehicular, es posible llegar en automóvil desde la capital mexicana por la autopista México-Toluca, para luego desviarse por la carretera Acueducto, a la altura de Lerma, y seguir hacia el sur hasta llegar a la calle Ocoyoacac- Santiago Tianguistenco, que desemboca directamente en la cabecera municipal de Capulhuac.

Para evitar el tráfico de la salida de la Ciudad de México, una opción es utilizar el tren “El Insurgente”. Para ir a Capulhuac, es posible abordar en las estaciones Santa Fe u Observatorio, y descender en la estación Lerma.

Desde ese punto, es posible tomar un taxi local o por aplicación con dirección sur hacia Santiago Tianguistenco - Capulhuac; o bien, optar transporte público con dirección a Santiago Tianguistenco que pase por el centro de Capulhuac.

