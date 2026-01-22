Mauricio Tabe presenta controversia constitucional ante SCJN por despojo del FAIS.

Mauricio Tabe, presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una controversia constitucional para evitar que este 2026 se recorte de nueva cuenta el 10% de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) a los municipios, afectando a las y los mexicanos en todos los rincones del país.

Afuera de la SCJN y acompañado por los presidentes municipales de San Juan de los Lagos, Jalisco, Alejandro de Anda y de San José Chiapa Puebla, Alejandro Hernandéz, así como de representantes de otros ayuntamientos, el líder de la ANAC exigió que se restituyan estos recursos a los gobiernos locales para evitar que se vean afectados los servicios de primera mano que brindan a la población como bacheo e iluminación.

“El día de hoy se vence el término para presentar la Controversia de la disposición del gobierno federal para retener el 10 por ciento de los recursos del FAIS y venimos en representación de varios municipios del país, en representación de la Asociación Nacional de Alcaldes del PAN y en representación del pueblo de México que el gobierno federal le ha despojado más de 13 mil millones de pesos el año pasado y que este año se pretende cometer el mismo atraco de más de 13 mil millones de pesos”, dijo.

Mauricio Tabe confió en que los integrantes de la SCJN en el país estarán a favor de la gente.

“Esperamos que los ministros de la Corte y las ministras estén a la altura para entender la causa municipalista. Que defiendan en este propósito por el que fue creado el FAIS, que es dar certeza jurídica a los municipios, que nos ayuden a proteger la autonomía municipal, que defiendan el espíritu de la Constitución para el cual fue creada la esfera municipal, que defiendan también la Ley de Coordinación Fiscal y que no permitan que se violen las leyes ni las disposiciones constitucionales con estos actos arbitrarios de agandalle de los recursos de los municipios y de los recursos de la gente”, destacó.

Asimismo, el presidente de la ANAC, mencionó que esta lucha es por todos los gobiernos municipales sin importar colores, ya que de prosperar esta controversia el beneficio sería para todos los municipios del país.

“Sabemos que los municipios del partido en el gobierno no pueden levantar la voz, no pueden hablar, tienen censurado el poder levantar la voz en favor de su gente. Pero nosotros estamos haciendo una lucha por una causa justa, no es la causa de los gobiernos, es la causa de la gente, es la causa de las comunidades y de muchas necesidades que existen. Ya basta de pisotear el municipio y de pensar que el presidente es el dueño de los recursos de la gente”, precisó.

Agregó que el gobierno federal con esta disposición busca seguir concentrando poder.

“El atraco que comete el gobierno federal con la retención de los recursos del FAIS pisotea la autonomía municipal, pasa por encima del pueblo y concentra recursos para que se ejerzan discrecionalmente, sin el conocimiento, sin la opinión y sin la decisión de los gobiernos municipales, que son autoridades electas. El gobierno federal con esta disposición muestra su vena centralista, su ADN de concentración del poder y de no querer asumir la responsabilidad de enfrentar los problemas de infraestructura social”.

Por su parte, el presidente municipal de San Juan de los Lagos Jalisco, Alejandro de Anda Lozano, se sumó a la petición del presidente de la ANAC para que se restituyan los recursos que les han quitado, al ser gobiernos de primer contacto con la población y quienes dan respuesta inmediata a las necesidades de la gente.

“Es una situación que nos deja cada día más en desventaja y en situaciones más indefensas para poder atender las necesidades de cada uno de la población. De verdad, creo que debe de considerarse, no es como lo dice nuestro presidente, no venimos a pelear, no venimos simplemente a grillar sino venimos a que nos consideren”, dijo.

En su oportunidad, Alejandro Hernández Romero, presidente municipal de San José Chiapa, Puebla, externó su preocupación por la reducción de los recursos.

“Somos todos los presidentes, todos los municipios de todo el estado y de toda la República los que estamos padeciendo y que día a día vemos que las necesidades económicas rebasan los presupuestos que tenemos asignados y con los descuentos no podemos y al ser un gobierno de primer nivel nuestra responsabilidad al ser electos de una manera democrática y ciudadana tenemos esta encomienda de trabajar y pelear y discutir lo temas”, expuso.

Cabe mencionar que los municipios que han presentado ya controversia constitucional en sus entidades son: Delicias, Chihuahua; Chapala, Jalisco; San Juan de los Lagos, Jalisco; Tangancícuaro, Michoacán; Irapuato, Guanajuato; Metepec, Estado de México; San Andrés Cholula, Puebla; San José Chiapa, Puebla; San Nicolás de los Garza; La Piedad, Michoacán; Kanasín, Yucatán y Coroneo, Guanajuato.

JVR