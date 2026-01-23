Clara Brugada entrega 110 viviendas en CDMX; anuncia agilización de trámites y control de rentas

Clara Brugada encabezó la entrega de 110 viviendas de interés social en Venustiano Carranza y Tlalpan.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, encabezó este viernes la entrega simultánea de 110 viviendas de interés social en dos conjuntos habitacionales ubicados en las alcaldías Venustiano Carranza y Tlalpan, donde anunció que eliminará los trámites burocráticos que obligan a los solicitantes a esperar hasta una década para recibir su hogar.

Durante el evento realizado en Carlos Augusto Lindbergh número 12, en la colonia Aviación Civil, Brugada Molina hizo un llamado directo a su equipo para acelerar los procesos administrativos relacionados con la construcción y asignación de vivienda.

La jefa de Gobierno anunció la eliminación de trámites burocráticos que retrasan hasta 10 años el acceso a vivienda. ı Foto: Gobierno CDMX

“Dicen que entras joven y sales viejo si estás gestionando una vivienda, pues eso no tiene que ser así”, afirmó la mandataria capitalina, quien fijó como meta que los desarrolladores privados construyan en menos de un año.

La jefa de Gobierno adelantó que enviará al Congreso de la Ciudad de México una iniciativa de ley denominada “rentas justas, asequibles y razonables”, con el objetivo de frenar el aumento desmedido de las rentas y el fenómeno de la gentrificación, particularmente en colonias como la Roma, donde anunció un nuevo proyecto de vivienda social.

Beneficiarios recibieron departamentos con sistemas de captación de agua de lluvia y calentadores solares. ı Foto: Gobierno CDMX

Asimismo, Brugada Molina instruyó a la Secretaría de Vivienda para entregar a todos los beneficiarios alarmas detectoras de fugas de gas, a causa de que, dijo, la ciudad registra alrededor de 11 incidentes diarios y 4 mil anuales relacionados con este tipo de emergencias.

Destacan gran alcance de política de vivienda social

Por su parte, el secretario de Vivienda, Inti Muñoz, informó que tan solo en la última semana se han entregado 140 viviendas, como parte de la política de vivienda social más grande en su cobertura en la historia de la capital. Detalló que el presupuesto anual pasó de 4 mil millones a 9 mil millones de pesos.

La actual administración tiene como meta ejecutar 200 mil acciones de vivienda durante el sexenio, de las cuales 80 mil corresponderán a viviendas nuevas o rehabilitadas.

En el caso de Venustiano Carranza, los 74 departamentos entregados cuentan con 56.6 metros cuadrados en promedio y un costo de 909 mil 063 pesos por unidad, muy por debajo del precio de mercado, que oscila entre 2.5 y 3 millones de pesos en la zona.

Las viviendas incluyen sistemas de captación de agua de lluvia, calentadores solares y dispositivos ahorradores de agua. Los beneficiarios pagarán mensualidades de entre mil 300 y 2 mil pesos, de acuerdo con sus condiciones económicas.

El ingeniero Raúl Bautista González, director ejecutivo de operación del Instituto de Vivienda, subrayó que “la vivienda no es una mercancía, es una necesidad humana a la que tenemos que responder”.

