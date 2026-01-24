Alerta amarilla en CDMX por bajas temperaturas: estas son las alcaldías en riesgo y cómo protegerse

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México activó la alerta amarilla debido al pronóstico de bajas temperaturas, que podrían descender entre 4 y 6 °C durante la madrugada y la mañana del sábado 24 de enero de 2026.
Esta medida busca prevenir riesgos a la salud de la población, especialmente de niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias o crónicas.
¿Cuáles son las alcaldías con alerta amarilla?
Las autoridades detallaron que la alerta se aplicará en las siguientes alcaldías:
- Álvaro Obregón
- Cuajimalpa
- Gustavo A. Madero
- Magdalena Contreras
- Milpa Alta
- Tlalpan
- Xochimilco
La alerta amarilla indica un riesgo moderado que puede afectar a la población más vulnerable si no se toman precauciones.
Durante la madrugada y primeras horas de la mañana, los termómetros podrían registrar temperaturas entre 4 °C y 6 °C.
En algunas zonas de las alcaldías afectadas, el frío podría intensificarse, y las autoridades recomiendan monitorear constantemente las condiciones climáticas a través de canales oficiales.
Recomendaciones para la población
Para reducir riesgos por el frío, la SGIRPC recomienda:
- Usar varias capas de ropa, incluyendo abrigo, gorro y bufanda.
- Cubrir nariz y boca al salir para proteger las vías respiratorias.
- Mantener hidratación adecuada y consumir alimentos ricos en vitaminas A y C.
- Evitar cambios bruscos de temperatura y permanecer en lugares cálidos y ventilados.
- No utilizar anafres o braseros en espacios cerrados, para prevenir intoxicación por monóxido de carbono.
- Prestar especial atención a personas en situación de calle, adultos mayores o quienes padezcan enfermedades respiratorias, y reportar cualquier emergencia a 911 o Locatel al 55 5658 1111.
La SGIRPC enfatizó que continuará con vigilancia permanente del clima y podría activar nuevas alertas si las temperaturas bajan aún más. Además, se mantiene coordinación con hospitales y brigadas de apoyo para atender cualquier eventualidad relacionada con el frío extremo.
El Gobierno de la Ciudad de México hace un llamado a la ciudadanía para seguir las recomendaciones oficiales, mantenerse informado a través de medios confiables y actuar con precaución para evitar enfermedades respiratorias o accidentes por las bajas temperaturas.
