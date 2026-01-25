Congreso CDMX arrancará foros para regular refugios animales

El presidente de la Comisión de Bienestar Animal del Congreso de la Ciudad de México, el diputado del pvemista Manuel Talayero Pariente, anunció que en la capital se llevarán a cabo una serie de foros para la organización y regulación de los refugios animales, en un contexto marcado por conflictos aún no resueltos con el Refugio Franciscano.

Durante la conferencia La Chilanguera, el legislador detalló que el primer foro será de carácter general y se realizará el próximo 13 de febrero, con el objetivo de que la ciudadanía, organizaciones y personas interesadas presenten propuestas.

Posteriormente se desarrollarán cuatro foros temáticos, todos los viernes y de forma quincenal. El primero se llevará a cabo el 27 de febrero y abordará las condiciones de operación y bienestar animal en los refugios.

El Dato: Las personas que no puedan asistir presencialmente podrán enviar sus planteamientos a través de un micrositio … ya habilitado.

El segundo foro será el 13 de marzo y estará enfocado en la definición, tipología y criterios de ubicación de los albergues; el tercero, programado para el 27 de marzo, tratará sobre la creación de un padrón de albergues y los mecanismos de supervisión.

Finalmente, el 10 de abril se realizará el último foro temático, en el que se discutirán los mecanismos de apoyo y fortalecimiento de los refugios animales en la capital.

Talayero Pariente señaló que estos foros se organizan después de que la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, enviara al Congreso de la Ciudad de México una serie de propuestas en materia de protección y fortalecimiento de los refugios.

El objetivo, explicó, es que con los insumos recabados se construya una ley que otorgue certeza jurídica a los refugios y garantice la protección de los animales que habitan en ellos.

