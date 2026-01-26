Mauricio Tabe reconoce a policías de MH por ser la segunda alcaldía más segura de CDMX.

Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, entregó reconocimientos a elementos de la policía que han colocado a la demarcación en el segundo lugar más seguro de la Ciudad de México, lo que no es producto de la casualidad sino de que “nos tomamos muy en serio la seguridad”.

Al reconocer la importante labor que realizan todos los días para vigilar las colonias, Tabe ratificó el compromiso de colocar a la alcaldía como la más segura de toda la Ciudad y convertirla en un referente en todo el país de cómo se tienen que hacer las cosas.

“Y con todo este esfuerzo de Blindar Miguel Hidalgo, que no es una frase, sino un conjunto de acciones en donde nos tomamos en serio la seguridad, dedicamos recursos, dedicamos mucha atención y es el esfuerzo diario que hacemos todos los días porque nos ponemos una meta y no salimos de ese objetivo y trabajamos todos los días para ser la alcaldía más segura”.

Tabe agradeció el desempeño y el trabajo que todos los días hacen los uniformados para garantizar la seguridad de las y los vecinos a quienes desde hace cuatro años les ha cambiado todo su entorno.

“Este esfuerzo vale la pena porque si está cambiando las vidas de las personas que viven en nuestras colonias, este esfuerzo de resultados porque pasamos de ser la alcaldía número cuatro a una de las alcaldías más seguras y cuál es nuestro propósito, ser la alcaldía más segura de toda la Ciudad de México, en eso estamos trabajando todos los días”, precisó.

Hace cuatro años la @AlcaldiaMHmx enfrentaba uno de sus mayores desafíos: la inseguridad.



En 2026 el @INEGI_INFORMA confirma que Miguel Hidalgo es la segunda alcaldía más segura de toda la CDMX.



Junto con el alcalde @mauriciotabe, reconocemos el compromiso de los Jefes de… pic.twitter.com/uArNROCNsQ — César Garrido (@cesar_m_garrido) January 26, 2026

El alcalde de Miguel Hidalgo, dijo que de acuerdo con los resultados de la ENSU que publica el INEGI, mientras en algunos municipios la percepción de inseguridad aumentó de forma crítica, en Miguel Hidalgo “vamos en el sentido contrario”, es decir, mejorando la percepción de los vecinos sobre la seguridad, gracias al esfuerzo diario para cumplir con la encomienda de las y los vecinos, que es cuidar su integridad y su patrimonio.

Por ello se duplicó el presupuesto de seguridad, se triplicó el número de policías, se recuperaron los módulos de vigilancia, se instalaron cinco centros de monitoreo para aumentar la vigilancia en las calles, además de renovarse el C2, realizar operativos con otras alcaldías y municipios colindantes, además de reiluminar cerca de 150 calles en distintas colonias y barrios.

En relación a la petición de mayores recursos para seguridad rumbo al Mundial 2026, Mauricio Tabe indicó que hasta hoy no tiene respuesta del Gobierno de la Ciudad de México, por lo que ya envió la solicitud por escrito en espera de que se refuerce la labor de seguridad y limpieza, entre otros requerimientos, que exige este importante evento deportivo.

“No hemos tenido respuesta. De hecho, ayer envié al Secretario de Gobierno también una solicitud para que nos convoquen a las mesas, no estamos pidiendo dinero, estamos pidiendo más recursos materiales, no es que nos entreguen dinero, sino que otorguen más apoyo con camionetas, con elementos de seguridad. Si nos otorgan más apoyo con equipo de limpieza está bien, lo que no queremos es quedarnos cortitos, porque nuestro presupuesto y nuestros programas están contratados para un servicio ordinario no extraordinario”, destacó.

Añadió que se requiere coordinación de la alcaldía Miguel Hidalgo con el gobierno local para evitar la duplicidad de tareas y que se desperdicien recursos, por lo que dijo que se necesita instalar una mesa no sólo para la foto, sino para que se establezcan responsabilidades, presupuestos, programas y actividades.

Recibieron este reconocimiento los jefes del Sector Tacuba, Miguel Ángel Julio Luna; del Sector Polanco, José Abel Martínez; del Sector Chapultepec, Verónica Ivonne Hernández Landa; del Sector Sotelo, Katia Itzel Rayón Huerta y del Sector Tacubaya, Julio Hernández Rodríguez, además de la Jefa Delta, Angelica Delgado Benigno, encargada de los cinco sectores.

Estuvieron presentes Marcela Gómez Zalce, Titular de la Comisión en Seguridad Ciudadana; César Garrido, Director General de Gobierno y Asuntos Jurídicos, así como José Antonio Patiño Pastrana, Jefe de Oficina de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR