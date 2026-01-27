Verifican condiciones de animales

Refugio Franciscano constata bienestar de perros resguardados por la BVA

Personal del Refugio Franciscano recorrió las instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal y verificó que los perros reciben atención médica, alimentación y cuidados adecuados

Integrantes del Refugio Franciscano recorren la Brigada de Vigilancia Animal.
Integrantes del Refugio Franciscano recorren la Brigada de Vigilancia Animal. Foto: SSC-CDMX
Personal del Refugio Franciscano realizó este martes un recorrido por las instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA), ubicadas en la alcaldía Xochimilco, donde constató las condiciones de cuidado y atención de los perros resguardados en el lugar.

La visita se llevó a cabo como parte de los acuerdos derivados de las mesas de trabajo encabezadas por el Gobierno de la Ciudad de México, y contó con la presencia de representantes de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), la Secretaría de Gobierno (Segob), así como médicos veterinarios y personal encargado del cuidado animal.

Durante el recorrido por los 90 módulos habilitados, los visitantes pudieron convivir con los animales y verificar que reciben atención médica conforme a sus expedientes clínicos, así como alimentación de dos a tres veces al día, rehabilitación especializada y actividades de esparcimiento, incluidos paseos regulares.

De acuerdo con la información oficial, los espacios fueron acondicionados siguiendo el Manual de Campo para la Valoración del Bienestar Animal en Perros y Gatos de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), así como los lineamientos de especialistas en bienestar animal integrantes de la Sociedad Mexicana de Bienestar Animal (SOMEBA).

Perros resguardados en la BVA reciben atención médica y cuidados diarios.
Perros resguardados en la BVA reciben atención médica y cuidados diarios. ı Foto: SSC-CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reiteró que, a través del personal especializado de la BVA, mantiene su compromiso con la protección y el cuidado de los seres sintientes que habitan en la capital, y aseguró que continuará velando por su bienestar, se lee en el documento.

