Incendio hoy en Álvaro Obregón: fuego consume fábrica en San Pedro de los Pinos | VIDEO

Incendio en fábrica de la alcaldía Álvaro Obregón, el 28 de enero de 2026.

Bomberos combaten un voraz incendio que consume una fábrica de papelería y plástico en la colonia San Pedro de los Pinos, alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México, sin reporte de personas lesionadas.

A través de la red social X, el director del Cuerpo de Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, informó que vulcanos lograron ingresar al inmueble, ubicado entre la avenida Central y la calle 18, para sofocar las llamas. Se trataría de una bodega de la fabricante de plástico corrugado Corozen.

Fotografías y videos difundidos en redes sociales muestran que el material consumido elevó una columna de humo negro visible a la distancia.

#AlMomento estamos atendiendo un incendio en una fábrica de papelería y plástico, en la colonia San Pedro de los Pinos, en Álvaro Obregón. Hemos ingresado al inmueble, continúo informando.@ClaraBrugadaM pic.twitter.com/zLbm2VDbwE — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) January 29, 2026

