Incendio hoy en Álvaro Obregón: fuego consume fábrica en San Pedro de los Pinos | VIDEO

Bomberos combaten un voraz incendio que consume una fábrica de papelería y plástico en la colonia San Pedro de los Pinos, alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México, sin reporte de personas lesionadas.
A través de la red social X, el director del Cuerpo de Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, informó que vulcanos lograron ingresar al inmueble, ubicado entre la avenida Central y la calle 18, para sofocar las llamas. Se trataría de una bodega de la fabricante de plástico corrugado Corozen.
Fotografías y videos difundidos en redes sociales muestran que el material consumido elevó una columna de humo negro visible a la distancia.
