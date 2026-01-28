Incendio hoy en Álvaro Obregón: fuego consume fábrica en San Pedro de los Pinos | VIDEO

CDMX

Bomberos combaten un voraz incendio que consume una fábrica de papelería y plástico en la colonia San Pedro de los Pinos

Incendio en fábrica de la alcaldía Álvaro Obregón, el 28 de enero de 2026.
Incendio en fábrica de la alcaldía Álvaro Obregón, el 28 de enero de 2026. Foto: X, @JefeVulcanoCova
Bomberos combaten un voraz incendio que consume una fábrica de papelería y plástico en la colonia San Pedro de los Pinos, alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México, sin reporte de personas lesionadas.

A través de la red social X, el director del Cuerpo de Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, informó que vulcanos lograron ingresar al inmueble, ubicado entre la avenida Central y la calle 18, para sofocar las llamas. Se trataría de una bodega de la fabricante de plástico corrugado Corozen.

Fotografías y videos difundidos en redes sociales muestran que el material consumido elevó una columna de humo negro visible a la distancia.

