Clara Brugada instala Comité Promotor de Inversiones de la Ciudad de México.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó la instalación del Comité Promotor de Inversiones de la Ciudad de México, un órgano estratégico diseñado para facilitar la llegada de capitales y fortalecer la economía local.

El evento contó con la participación del Secretario de Gobierno, Marcelo Ebrard, y la Secretaria de Desarrollo Económico, Manola Zabalza Aldama.

Durante su intervención, el secretario Ebrard destacó que el objetivo primordial del comité es realizar un esfuerzo extraordinario para promover inversiones en un contexto donde México se ha consolidado como el principal socio comercial de Estados Unidos.

Por su parte, Manola Zabalza subrayó la competitividad multidisciplinaria de la Ciudad de México, la cual permite diversificar el tejido productivo más allá de un solo sector.

La Jefa de Gobierno presentó el "Plan México, Capítulo Ciudad de México“, al que calificó como una alternativa soberana para fortalecer la economía.

Informó que la ciudad vive un momento de solidez financiera, con un incremento del 21 por ciento en la recaudación de ingresos propios y una tasa de desempleo en mínimos históricos.

Instalamos el Comité Promotor de Inversiones de la Ciudad de México, junto al secretario @m_ebrard, empresarias y empresarios, y el gabinete del @GobCDMX, para consolidar a la ciudad como un nodo de desarrollo a la vanguardia, listo para recibir inversión y turismo.



Trabajamos… pic.twitter.com/wbY7q4OA3I — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) January 29, 2026

“Tenemos un gobierno que está ejerciendo bien los recursos; la inversión extranjera creció un 45 por ciento, pero nuestra prioridad ahora es potenciar la inversión nacional y acompañar a las empresas en cada paso”, afirmó.

La estrategia se fundamenta en 8 propuestas clave:

Consolidar una ciudad amigable con la inversión Simplificación administrativa profunda y estructural Elevación de la complejidad económica y diversificación productiva Impulso a sectores de vanguardia: inteligencia artificial, electromovilidad, farmacéutica, servicios financieros e industrias culturales Puesta en marcha del Capítulo CDMX del Plan México Diálogo permanente con el sector empresarial Promoción y consolidación de PyMES Conformación del Consejo para la Inversión y la Prosperidad

En términos territoriales, Brugada Molina identificó nodos de especialización: el corredor Insurgentes/Viaducto para servicios financieros; San Ángel en cultura; Aeropuerto/Central de Abastos para logística; Iztapalapa y Tláhuac para industria responsable; y Xochimilco y Tlalpan para el sector biotecnológico y farmacéutico.

En materia de infraestructura y seguridad, destacó la repavimentación de 250 km de vías primarias y la reducción del 56 por ciento en delitos de alto impacto desde 2019, incluyendo una baja del 46 por ciento en homicidios dolosos.

Finalmente, señaló que la ciudad se prepara para recibir por cuarta vez el Mundial de Fútbol en 2026, aprovechando la coyuntura para acelerar obras permanentes y la construcción de 500 canchas deportivas en toda la capital.

JVR