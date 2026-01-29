¿Cómo hacer el trámite para tener las placas conmemorativas del Mundial 2026? Requisitos y precio

En diciembre la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, presentó tres modelos de placas vehiculares conmemorativas para la Copa Mundial de Futbol 2026.

Las tres placas placas vehiculares conmemorativas para la Copa Mundial de Futbol 2026 se realizaron debido a que; por tercera ocasión, la capital será la sede para la inauguración del Mundial.

Las placas conmemorativas del Mundial están dirigidas para los autos particulares y son edición limitada, por lo que las personas que cuenten con un automóvil particular podrán solicitar una.

Mascota de la CDMX del Mundial 2026

¿Cómo se pueden conseguir las placas conmemorativas Mundial 2026?

Esta placa conmemorativa puede ser solicitada cubriendo una cuota de mil 500 pesos, y no es necesario realizar el trámite de baja de placas, por lo que no se debe pagar un monto adicional.

El trámite para las placas conemorativas está disponible desde inicios de mes, y solamente se emitirán 60 mil placas que serán asignadas en orden de solicitud, por lo que las personas interesadas deberán hacer su registro durante este mes.

Las placas comenzarán a ser entregadas a partir de febrero del 2026, y las personas que quieran adquirirlas deben llenar una solicitud, hacer el pago de mil 500 pesos y contar con el mismo CURP en la Cuenta Llave y en la Tarjeta de Circulación.

Placas vehiculares conmemorativas del Mundial CDMX

La entrega de las placas vehiculares conmemorativas para la Copa Mundial de Futbol 2026 se realizará en los módulos de la Secretaría de Movilidad y de la Tesorería, y también se ampliarán los horarios y se desplegarán puntos de atención para poder entregar todas las placas en un máximo de tres días.

El secretario de Movilidad (Semovi) Héctor Ulises García Nieto, precisó que las placas conmemorativas del Mundial contarán con todos los elementos de seguridad necesarios, pues además de ser “un emblema que celebra nuestra cultura deportiva”, también es un elemento legal y de indentificación para seguridad vial.

Los automovilistas que cuenten con una placa vigente y que deseen adquirir uno de los tres diseños conmemorativos no deberán pagar la baja de sus placas, y las personas que realicen el trámite por primera vez pueden escoger entre la tradicional y la conmemorativa.

La placa conmemorativa está disponible en color blanco, nego y amarillo, y cuenta con la mascota oficial de la CDMX para este Mundial, que es un ajolote que porta un penacho, una playera de fútbol verde y un balón de fútbol.

Placas vehiculares conmemorativas del Mundial CDMX

