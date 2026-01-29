SAF entrega el Informe de Avance Trimestral correspondiente a enero–diciembre de 2025 en CDMX

La Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) de la Ciudad de México entregó el Informe de Avance Trimestral correspondiente al periodo enero–diciembre de 2025, en cumplimiento de la normatividad local en materia de austeridad, transparencia y rendición de cuentas, informó la dependencia a través de un comunicado oficial.

De acuerdo con el reporte, durante 2025 la SAF reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de finanzas públicas sanas, sustentables y sostenibles para la capital del país. Con cifras preliminares, los ingresos totales alcanzaron 334 mil 327.6 millones de pesos, lo que representó un incremento de 8.5% respecto a lo recaudado en 2024.

El informe destaca que la Ciudad de México se mantiene como la única entidad federativa donde más del 50% de los ingresos provienen de recaudación local, además de conservar el primer lugar nacional en ingresos propios. En este rubro, los ingresos locales crecieron 21.7% anual, impulsados principalmente por el aumento en la recaudación del Impuesto sobre Nóminas, que subió 37.5%, y del Impuesto Predial, con un incremento de 21.8%.

Ingresos totales de la Ciudad de México ı Foto: Especial

En cuanto al ejercicio del gasto, el gasto neto total ascendió a 318 mil 165.2 millones de pesos, lo que representó un aumento de 3.9% frente al ejercicio fiscal anterior. La SAF subrayó que la inversión pública de la Ciudad de México registró un crecimiento anual de 9.5%, reflejando una mayor canalización de recursos a proyectos prioritarios.

Gasto neto del Sector Público Presupuestario de la CDMX ı Foto: Especial

Respecto al manejo de la deuda, el informe señala que la capital del país logró un desendeudamiento real de 0.6% en comparación con el cierre de 2024, en línea con el techo financiero aprobado por los congresos local y federal.

En materia de apoyo a contribuyentes, durante 2025 se otorgaron 4 millones 778 mil 323 beneficios fiscales, destacando más de 2.7 millones en el pago del Predial y 1.2 millones en el subsidio a la tenencia vehicular. Además, cerca del 90% de las micro y pequeñas empresas sujetas al Impuesto sobre Nóminas recibieron algún beneficio fiscal.

La SAF reiteró que estos resultados reflejan una política financiera orientada a la estabilidad económica y al fortalecimiento de las finanzas públicas de la Ciudad de México.

Variación de la deuda pública ı Foto: Especial

