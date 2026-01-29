Trabajadores del Metro CDMX convocan marcha para exigir mayor presupuesto y atención a demandas laborales

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México anunció una marcha de protesta para el próximo miércoles 4 de febrero de 2026, con el objetivo de exigir a las autoridades capitalinas una respuesta a una serie de demandas laborales y presupuestales que, aseguran, afectan el funcionamiento y la seguridad del servicio.

La movilización está convocada para iniciar a las 15:30 horas, partiendo de la estación Balderas del Metro y con destino al Zócalo capitalino, en el corazón del Centro Histórico.

El sindicato indicó que esta marcha se realizará con la participación de “todos los trabajadores” del Metro, aunque hasta el momento no se ha confirmado oficialmente una suspensión total del servicio de transporte para ese día.

¿Cuales son las demandas centrales de los trabajadores?

En su comunicado, los trabajadores señalaron que han buscado sin éxito una respuesta por parte del gobierno de la Ciudad de México y de las autoridades del Metro ante la falta de presupuesto para la adquisición de materiales y refacciones indispensables para el mantenimiento de trenes, vías e instalaciones fijas.

Destacaron que esta carencia no sólo afecta las condiciones laborales del personal, sino que también compromete la operación segura de uno de los principales sistemas de transporte urbano del país.

Entre los puntos denunciados, los representantes sindicales han mencionado la necesidad de:

Recursos para mantenimiento preventivo y correctivo del material rodante e infraestructura.

Dotación adecuada de refacciones y herramientas para las áreas técnicas.

Mejora de las condiciones laborales en áreas consideradas de riesgo, y mejores esquemas de capacitación.

Atención a pendientes en aspectos de seguridad y salud ocupacional.

Hasta el momento, las autoridades de la jefatura de Gobierno no han emitido una postura formal sobre el pliego petitorio o la marcha. Por su parte, el Metro CDMX ha señalado que mantiene una relación respetuosa con la representación sindical y confía en que el diálogo pueda favorecer una solución a las demandas planteadas por los trabajadores antes de que se realice la movilización.

¿Habrá afectaciones en el servicio?

Las autoridades operativas del Metro tampoco han detallado si habrá cambios en el horario de servicio ni en la operación normal de las 12 líneas que componen la red durante la jornada de protesta, por lo que se recomienda a los usuarios permanecer atentos a los canales oficiales del Metro para cualquier actualización.

Organizaciones de movilidad señalan que, debido al trazado de la marcha a través del centro de la capital, podría haber afectaciones a la circulación vial en avenidas y calles como Arcos de Belén, Juárez y 5 de Mayo, entre otras. Las autoridades de tránsito y seguridad pública aún no han emitido un plan de contingencia específico.

MSL