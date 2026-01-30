Anuncia Clara Brugada

Gobierno CDMX anuncia ampliación de L4 del Metrobús hacia AICM, rumbo a Mundial 2026

Gobierno CDMX ampliará la Línea 4 del Metrobús del AICM a Paseo de la Reforma con unidades eléctricas, como parte de la estrategia de movilidad rumbo al Mundial 2026

La nueva ruta eléctrica del Metrobús conectará el AICM con Paseo de la Reforma a lo largo de 29 kilómetros.
Tania Gómez

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció la ampliación de la Línea 4 del Metrobús, la cual recorrerá 29 kilómetros desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) hasta la Glorieta de Amajac, sobre Paseo de la Reforma, atravesando el Centro Histórico de la capital.

La nueva ruta operará con 19 unidades eléctricas de cero emisiones, como parte de una estrategia para mejorar la movilidad urbana y preparar a la ciudad para recibir la Copa Mundial FIFA 2026.

Este corredor cruzará la zona centro de la capital y permitirá la conexión con las líneas 4 y 7 del Metrobús, facilitando el acceso tanto de residentes como de turistas a los principales destinos culturales y turísticos de la metrópoli.

Esto es una medida clave para garantizar una movilidad eficiente y segura de quienes se trasladan en la capital y en el contexto de la Copa Mundial FIFA 2026, un evento de escala global que sitúa a nuestra ciudad en el foco internacional y eleva la demanda de usuarios de transporte público en corredores estratégicos
Clara Brugada, jefa de Gobierno

Las 19 unidades eléctricas que darán servicio a esta ruta miden 8.5 metros de longitud y tienen capacidad para 70 pasajeros. Están equipadas con baterías de 350 kw/h, cuentan con una vida útil estimada de 15 años y destacan por no emitir contaminantes, ruido ni vibraciones.

En materia de accesibilidad, los autobuses permiten el abordaje a nivel de banqueta e incluyen rampa retráctil para sillas de ruedas, así como un espacio exclusivo para personas con movilidad reducida.

Además, las unidades estarán interconectadas al centro de control para su monitoreo en tiempo real y contarán con sistema de cobro a bordo.

La nueva ruta del Metrobús representa también un impulso al turismo local e internacional, al consolidarse como un corredor emblemático que conecta directamente el aeropuerto con el corazón histórico y cultural de la Ciudad de México.

