Lluvia en CDMX HOY 31 de enero: Noticias AL MOMENTO del clima en la capital

¿Lloverá HOY en CDMX? Esta es la advertencia de Protección Civil.

¿Estamos en invierno y en temporada de bajas temperaturas. El desplazamiento del frente frío número 232, en interacción con otros sistemas meteorológicos, provocará cambios de temperatura en diferentes puntos del país. En la Ciudad de México, particularmente, se pronostican bajas temperaturas y lluvias ligeras para este sábado.

A lo largo de estas semanas, la Ciudad de México ha visto cambios drásticos de temperatura: desde calor por las tardes hasta intensos fríos por la madrugada. Incluso, aunque no estamos en temporada de lluvias, han caído leves precipitaciones en la capital mexicana.

Por lo anterior, autoridades capitalinas llevan a cabo un monitoreo de las condiciones climatológicas en la entidad. Te decimos cuál es el pronóstico de lluvias y temperatura para este sábado 31 de enero en la Ciudad de México.

¿Lloverá en CDMX HOY sábado 31 de enero?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil presenta cada día un informe sobre las condiciones climatológicas esperadas en la capital mexicana.

Así, destacó que para este sábado 31 de enero se espera un “ambiente de fresco a templado con cielo mayormente nublado”, derivado de un descenso en las temperaturas máximas. Detalló que se esperan lluvias ligeras aisladas en el sur y el poniente capitalinos.

Asimismo, puntualizó que las regiones sur, norte y poniente de la Ciudad serán las más afectadas por las bajas temperaturas, a lo largo del día.

¡Buen día! Este #sábado en la Ciudad de México, se prevé descenso en las temperaturas máximas generando ambiente de #fresco a #templado, cielo mayormente #nublado con #lluvias ligeras aisladas en el sur y poniente. #Temperatura máxima: 17 °C#Temñeratura mínima: 5 °C



Mantente… pic.twitter.com/XpOFWtp1Nv — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 31, 2026

Activan Alerta Naranja y Amarilla en CDMX por frío

Debido al mismo descenso de las temperaturas, se activaron las Alertas Naranja y Amarilla por frío durante la madrugada y mañana de este sábado.

Particularmente, las alcaldías en donde se activó la Alerta Naranja y se esperan temperaturas mínimas de 1 a 3 grados Celsius, son:

Milpa Alta

Tlalpan

⚠️ Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas y heladas para la madrugada y mañana del sábado 31/01/2026, en las demarcaciones: @AlcMilpaAlta y @TlalpanAl.



Mantente informado.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/FJtuPLij94 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 30, 2026

Mientras que la Alerta Amarilla, por temperaturas mínimas de 4 a 6 grados Celsius, se activó en:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Gustavo A Madero

La Magdalena Contreras

Xochimilco

⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del sábado 31/01/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @TuAlcaldiaGAM, @ALaMagdalenaC y @XochimilcoAl.



Mantente informado.#PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/oiXaWQiFDi — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 30, 2026

¿Cómo cuidarte y evitar accidentes durante las lluvias?

Mantente informado sobre los pronósticos del clima y sigue las indicaciones de las autoridades locales y Protección Civil

Evita cruzar corrientes de agua o calles inundadas , ya que pueden arrastrarte o tener riesgos eléctricos ocultos

No tires basura en las calles ni en coladeras para evitar obstrucciones que causen inundaciones

Protege tu vivienda sellando puertas y ventanas con costales de arena, plásticos o trapos para impedir la entrada de agua

Limpia coladeras y desagües regularmente para que el agua fluya correctamente y no se acumule

Usa ropa adecuada , como impermeables, paraguas y calzado cerrado con suela antideslizante para evitar resbalones y mojarte en exceso

Evita exponerte a aguas estancadas para prevenir enfermedades como dengue, diarrea o infecciones

Ten a la mano una mochila de emergencia con linterna, radio, documentos importantes y víveres por si debes evacuar

Si hay tormenta eléctrica, aléjate de objetos metálicos y lugares altos para evitar riesgos de electrocución

