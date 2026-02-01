Brugada asiste a final del torneo de fútbol comunitario Ollamaliztli; participaron más de 7 mil niñas y niños

Rumbo a la inauguración del Mundial 2026 en la Ciudad de México, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, acudió a la final del torneo oficial de fútbol infantil comunitario Ōllamaliztli, celebrado en la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixhuca, en la alcaldía Iztacalco.

El torneo congregó a más de 7 mil niñas y niños de toda la capital, y forma parte de las actividades deportivas con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la que la Ciudad de México será protagonista.

Durante el partido, que concluyó con un marcador de 2 goles a 1 a favor del equipo Zaporo City, de la alcaldía Tláhuac, Brugada Molina reconoció el esfuerzo, la disciplina y el talento de las niñas futbolistas , y destacó la importancia de impulsar el deporte desde edades tempranas como una herramienta de inclusión, bienestar y construcción de paz.

Al centro, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. ı Foto: Cortesía

En su mensaje, la mandataria capitalina subrayó que Ōllamaliztli es el torneo de fútbol comunitario más grande en la historia de la Ciudad de México, con la participación de más de 800 equipos, la realización de 2 mil partidos y un total de 6 mil 303 goles. Asimismo, resaltó la participación de niñas y niños en contexto de refugio y migración.

Asimismo, reconoció a las futbolistas del Mundial Femenil de 1971, subcampeonas del mundo, a quienes calificó como referentes históricos del fútbol femenil en México.

Sobre el torneo, informó que 80 niñas y niños resultaron campeones y campeonas , 40 mujeres y 40 hombres, provenientes de distintas alcaldías, quienes recibirán playeras, mini balones y otros incentivos. Además, destacó que contarán con boletos dobles para el partido entre México y Portugal, que se disputará el próximo 28 de marzo, con motivo de la reinauguración del Estadio Ciudad de México.

De igual forma, explicó que las y los campeones participarán como embajadores y anfitriones durante la visita del Trofeo de la Copa Mundial, el 5 de junio.

Torneo de fútbol infantil comunitario Ōllamaliztli se realizó con motivo del Mundial 2026. ı Foto: Cortesía

Clara Brugada convocó a sumarse a las actividades rumbo al Mundial, entre ellas la realización de la Clase de Fútbol más Grande del Mundo en el Zócalo y la Ola más Grande, sobre Calzada de Tlalpan, con el objetivo de romper dos récords Guinness.

La secretaria de Turismo, Alejandra Frausto Guerrero, destacó que el Torneo Ōllamaliztli se convirtió en un ejercicio histórico que puso en movimiento a toda la capital, al reunir a miles de niñas y niños en torno al deporte, la convivencia y el juego limpio.

Reconoció la labor del equipo de PILARES, de Indeporte, de la Secretaría de Turismo y de las personas organizadoras, quienes hicieron posible la realización de cerca de 2 mil partidos en alrededor de 200 canchas distribuidas en toda la capital, durante los que no se registró ningún incidente.

Asimismo, agradeció el respaldo del sector privado y de organismos nacionales e internacionales , como FEMSA, que aportó más de 73 mil botellas reciclables de agua y sueros para las y los participantes; la Federación Mexicana de Fútbol, que sumó a 250 árbitras y árbitros profesionales; así como ACNUR y UNICEF, cuya colaboración permitió la participación de niñas y niños en contexto de refugio, bajo el principio de “Juego Chido”.

Final del torneo Ōllamaliztli se llevó a cabo en la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixhuca. ı Foto: Cortesía

Frausto Guerrero también destacó la participación de FIFA, de Host City, así como de Adidas, que permitió que las infancias jugaran con el balón oficial del Mundia.

La representante de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026, Gabriela Cuevas, reconoció el liderazgo de la Ciudad de México y de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, al señalar que este torneo demuestra que el fútbol puede organizarse con profesionalismo, inclusión y sentido social, y que los resultados anticipan que vendrán muchos más ejercicios de este tipo rumbo al Mundial.

Destacó que iniciativas como Ōllamaliztli consolidan a la capital como un referente nacional en la preparación hacia la Copa Mundial, al convertir al fútbol en un semillero de talento, una herramienta de transformación social y un espacio donde se promueven el juego limpio, la convivencia y la participación comunitaria.

cehr