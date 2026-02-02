Pronóstico del clima

CDMX activa doble alerta por frío intenso en estas 7 alcaldías para el martes 3 de febrero

Persisten las bajas temperaturas en la Ciudad de México y para las primeras horas de este 3 de febrero se espera frío intenso en al menos 7 alcaldías

Por frío al amanecer de este martes 3 de febrero de 2026, activan las alertas Amarilla y Naranja en CDMX.
Por frío al amanecer de este martes 3 de febrero de 2026, activan las alertas Amarilla y Naranja en CDMX. Foto: Cuartoscuro / La Razón
Tras arrancar febrero con frío intenso y ante el pronóstico de descenso de las temperaturas para este martes, autoridades de la Ciudad de México han activado las alertas Amarilla y Naranja.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), se esperan temperaturas congelantes al amanecer de este 3 de febrero en al menos siete alcaldías.

Así, prevén heladas y temperaturas de entre 1 y 6 grados Celsius (°C), que se sentirán con mayor intensidad entre las 00:00 y 08:00 horas.

¿En qué alcaldías hay Alerta Naranja para este 3 de febrero?

Protección Civil advierte que los termómetros alcanzarán entre 1 y 3 grados Celsius en al menos dos alcaldías:

  • Milpa Alta
  • Tlalpan
Alcaldías con Alerta Naranja por frío para el amanecer de este martes 3 de febrero de 2026.
Alcaldías con Alerta Naranja por frío para el amanecer de este martes 3 de febrero de 2026. ı Foto: X, @SGIRPC_CDMX

¿En qué alcaldías hay Alerta Amarilla para este 3 de febrero?

Asimismo, se esperan temperaturas entre 4 a 6 grados Celsius en otras cinco demarcaciones:

  • Álvaro Obregón
  • Cuajimalpa
  • La Magdalena Contreras
  • Tláhuac
  • Xochimilco
Alcaldías con Alerta Amarilla por frío para el amanecer de este martes 3 de febrero de 2026.
Alcaldías con Alerta Amarilla por frío para el amanecer de este martes 3 de febrero de 2026. ı Foto: X, @SGIRPC_CDMX

Clima en la CDMX para este 3 de febrero

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera ambiente frío a muy frío al amanecer de este martes 3 de febrero en la Ciudad de México, sin probabilidad de lluvia.

Además, se pronostica cielo parcialmente nublado y se espera que la temperatura máxima en la capital mexicana alcance entre 22 y 24 grados, así como rachas de viento de 10 a 35 kilómetros por hora.

¿Qué significan las alertas Amarilla y Naranja en CDMX?

Las alertas Amarilla y Naranja son parte de los colores del sistema de alertamiento fenómenos meteorológicos, como altas y bajas temperaturas en la Ciudad de México.

Este esquema es utilizado por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) y funciona como un alertamiento temprano ante eventuales afectaciones por nevadas, vientos, caída de granizo, así como temperaturas altas y bajas.

El sistema se compone de cinco colores que indican la gravedad de diversos fenómenos meteorológicos, y funciona de la siguiente manera:

  • Alerta Verde: temperaturas de hasta 6 grados Celsius
  • Alerta Amarilla: temperaturas de entre 4 y 6 grados
  • Alerta Naranja: se activa cuando las temperaturas bajan hasta los 1 y 3 grados
  • Alerta Roja: se activa cuando hay pronóstico de temperaturas entre -2 y 0 grados
  • Alerta Púrpura, se trata de la máxima alerta por frío, cuando se esperan temperaturas menores a los -3 grados

