CDMX activa doble alerta por frío intenso en estas 7 alcaldías para el martes 3 de febrero

Tras arrancar febrero con frío intenso y ante el pronóstico de descenso de las temperaturas para este martes, autoridades de la Ciudad de México han activado las alertas Amarilla y Naranja.
De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), se esperan temperaturas congelantes al amanecer de este 3 de febrero en al menos siete alcaldías.
Así, prevén heladas y temperaturas de entre 1 y 6 grados Celsius (°C), que se sentirán con mayor intensidad entre las 00:00 y 08:00 horas.
¿En qué alcaldías hay Alerta Naranja para este 3 de febrero?
Protección Civil advierte que los termómetros alcanzarán entre 1 y 3 grados Celsius en al menos dos alcaldías:
- Milpa Alta
- Tlalpan
¿En qué alcaldías hay Alerta Amarilla para este 3 de febrero?
Asimismo, se esperan temperaturas entre 4 a 6 grados Celsius en otras cinco demarcaciones:
- Álvaro Obregón
- Cuajimalpa
- La Magdalena Contreras
- Tláhuac
- Xochimilco
Clima en la CDMX para este 3 de febrero
Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera ambiente frío a muy frío al amanecer de este martes 3 de febrero en la Ciudad de México, sin probabilidad de lluvia.
Además, se pronostica cielo parcialmente nublado y se espera que la temperatura máxima en la capital mexicana alcance entre 22 y 24 grados, así como rachas de viento de 10 a 35 kilómetros por hora.
¿Qué significan las alertas Amarilla y Naranja en CDMX?
Las alertas Amarilla y Naranja son parte de los colores del sistema de alertamiento fenómenos meteorológicos, como altas y bajas temperaturas en la Ciudad de México.
Este esquema es utilizado por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) y funciona como un alertamiento temprano ante eventuales afectaciones por nevadas, vientos, caída de granizo, así como temperaturas altas y bajas.
El sistema se compone de cinco colores que indican la gravedad de diversos fenómenos meteorológicos, y funciona de la siguiente manera:
- Alerta Verde: temperaturas de hasta 6 grados Celsius
- Alerta Amarilla: temperaturas de entre 4 y 6 grados
- Alerta Naranja: se activa cuando las temperaturas bajan hasta los 1 y 3 grados
- Alerta Roja: se activa cuando hay pronóstico de temperaturas entre -2 y 0 grados
- Alerta Púrpura, se trata de la máxima alerta por frío, cuando se esperan temperaturas menores a los -3 grados
