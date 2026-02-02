Clara Brugada: Tren ‘El Insurgente’ hace ‘justicia territorial’

La Jefa de Gobierno de CDMX en la Mañanera de CSP.

Al concluir obras del tren que va del poniente al Edomex

Al concluirse las obras del Tren Interurbano ‘El Insurgente’, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, subrayó que la obra representará “justicia territorial”, al permitir que la población que requiere trasladarse desde la capital hasta el territorio mexiquense ahora lo hará con un medio de transporte digno.

Desde la Cineteca en la IV Sección de Chapultepec, la mandataria capitalina externó un agradecimiento a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por haber finalizado este proyecto.

“Por eso es tan importante este proyecto de movilidad que hoy se inaugura. Hace justicia territorial y ofrece a la población una movilidad digna, porque hoy los rieles de la transformación están entre los trenes suburbano, los interurbanos que llegan a la ciudad y también todo el ofrecimiento que se tiene en la ciudad del sistema de transporte público… Yo creo que la población, pues va a estar muy contenta”, expresó durante la conferencia matutina.

Asimismo, comentó que se habrá de trabajar en las “fronteras administrativas” que se han presentado en las obras para atender la conexión metropolitana.

Subrayó que este tren no sólo conectará con el Estado de México, sino que además estará en conexión con los demás sistemas de transporte de la capital.

